Tristan Thompson y Lamar Odom, enfrentados en redes por Khloé Kardashian

La vida amorosa de Khloé Kardashian siempre ha causado cierto interés entre sus fans. Sobre todo en los últimas semanas, cuando se ha especulado sobre el estatus de su relación con Tristan Thompson, el padre de su hija True, de quien se dice se ha separado luego de varios reportes de una supuesta infidelidad, lo que había resultado en un rompimiento definitivo. Sin embargo, todo parece indicar que Tristan está dispuesto a no desaparecer de la vida de Khloé y prueba de ello ha sido el reciente enfrentamiento que ha protagonizado con el exmarido de la menor de las hermanas Kardashian, Lamar Odom, en redes sociales, luego de que este halagara a su ex en su reciente publicación en Instagram, algo que al parecer no le ha gustado mucho a Thompson, quien no ha dudado en enfrentar a Odom públicamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Todo ocurrió luego de que Khloé compartiera una fotografía en su perfil de Instagram, en la que se le podía ver de lo más sensual, tomando un baño al aire libre y luciendo sus curvas en un elegante traje de baño. Como era de esperarse, la foto generó la reacción de sus millones de sus seguidores, quienes no dudaron en llenar de halagos a la socialité. Entre los miles de comentarios destaco de inmediato el de su exmarido, Lamar Odom, quien no dudó en expresar su admiración por Khloé, por lo que debajo comentó: “Sexy”, entre emojis de corazón y fueguitos. También destacó el comentario de Tristan, quien se hizo presente con emojis de corazones y algunas caritas felices.

Sin embargo, al notar Tristan la presencia de Lamar no dudó en enfrentarlo y dedicarle unas polémicas palabras que han sido interpretadas por algunos de los seguidores de Khloé como una amenaza directa de Thompson a Odom. "Dios te trajo de regreso la primera vez. Juega si quieres resultados diferentes", expresó Tristan en un comentario donde no ha dudado en etiquetar al mismísimo Lamar, quien al parecer ha preferido hacer oídos sordos y hasta el momento no ha respondido al polémico mensaje del basquetbolista.

VER GALERÍA

Por supuesto, las teorías y especulaciones por parte de los seguidores de Khloé, quienes fueron testigos en primera fila de este enfrentamiento, no se han hecho esperar. De hecho, la mayoría de ellos aseguran que el mensaje de Tristan tiene que ver con el incidente que sufrió en el pasado Odom, quien en 2015 estuvo a punto de morir debido a una sobredosis, por lo que las palabras de Thompson han sido interpretadas como una amenaza. Obviamente, Khloé Kardashian tampoco ha tomado partido en este incómodo momento, por lo que no se han pronunciado al respecto.

Mantiene la esperanza encendida

Luego de que se diera a conocer el rompimiento entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson, una fuente cercana al basquetbolista ha asegurado que él no ha perdido la esperanza de recuperar a la también empresaria, por lo que una nueva reconciliación no está descartada del todo. “Thompson todavía está tratando de recuperar a Khloé. No se ha rendido y no cree que la puerta esté cerrada”, dijo la fuente a la revista People. Recordemos que no es la primera vez que Tristan y Khloé se separan, por lo que no sería raro que en un futuro se dejaran ver de nuevo juntos.

VER GALERÍA