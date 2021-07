'¡Yo creía que no iba a volver a trabajar!', África Zavala sobre la depresión postparto que sufrió

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una experiencia muy placentera y gratificante para África Zavala, quien tras haberse convertido en madre del pequeño Leoncito, de la mano de su amado León Peraza, se ha entregado por completo al cuidado de su bebé, postergando por un tiempo su regreso a las telenovelas. Por fortuna, la actriz ya se encuentra de regreso en los foros, luego de más de un año de ausencia y de vivir su embarazo en plena cuarentena. Sin embargo, antes de poder retomar esta faceta de su vida, África llegó a pensar que no volvería a trabajar debido a la fuerte depresión postparto que sufrió, un proceso que sin duda enfrentó con total entereza y del que afortunadamente salió adelante.

Así lo reveló la actriz durante una reciente entrevista, en donde con total sinceridad se refirió a esta dura etapa de su vida como mamá y de la forma en la que le hizo frente. “Es que te vienen unas cosas muy difíciles cuando estás en el posparto... ¡Yo creía que no iba a volver a trabajar! Me veía al espejo y no tenía idea de cuándo iba a recuperar mi cuerpo”, contó la intérprete a la revista TVyNovelas. “Me sentía muy triste; son muchas cosas difíciles de las que nadie nos habló antes”, agregó.

Afortunadamente, África logró salir adelante y ahora se encuentra trabajando en la telenovela Vencer al Pasado, una producción en la que la actriz enfrenta el reto de interpretar a una villana, una facete de su carrera que nunca antes había experimentado y que ahora la trajo de vuelta a las telenovelas. "Fue algo que fui descubriendo con el paso del tiempo, y poder trabajar después de esto me trajo nuevamente seguridad, y me hace ver que el hecho de ser mamá no implica que ya no vaya a trabajar más o que no va a poder regresar mi cuerpo”, comentó la intérprete.

De hecho, la hermosa artista de 35 años tomó la decisión de tomar este papel pensando en el tiempo que podría pasar con su hijo, pues al no ser protagonista, sus horas dentro de los foros de grabación son menos, lo que se traduce a más tiempo de calidad al lado de Leoncito. De hecho, África reveló que debido a esta situación rechazó algunos papeles. “Sí, hubo dos proyectos que me ofrecieron, pero no había querido por estar con mi niño”, agregó.

El momento que cambió sus vidas

Con el nacimiento de Leoncito, África Zavala y León Peraza han tenido la fortuna de vivir una etapa llena de experiencias enriquecedoras, mismas que tuvieron la fortuna de vivir de la mano desde el momento en el que supieron que se convertirían en padres, tal y como la misma actriz lo dejó en claro en septiembre del año pasado, cuando habló por primera vez de su debut como madre. “Lo que hemos vivido en el parto fue increíble, tuvimos una conexión que creo que eso pues lo vamos a tener toda la vida, muy contenta, cada día más enamorada de él y viviendo los dos felices esta etapa…”, dijo en aquel momento al programa Hoy.

Así mismo, África habló de los nuevos retos a los que ahora se ha enfrentado, sobre todo en los primeros días luego de dar a luz, un camino que recorre con mucha alegría, pues sabe muy bien que estas experiencias son simplemente únicas. “Lo más difícil en esta etapa ha sido, la verdad la recuperación, no dormir, no duermo nada y Leoncito está pegado a mí todo el tiempo, quiere comer todo el tiempo, entonces estoy ojerosa, cansada pero feliz. Todas las mamás te dicen duerme, duerme porque después no vas a dormir, ahora lo entiendo, pero bueno, feliz porque estos momentos no se repiten…”, confesó.

