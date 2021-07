Gael García y Fer Aragonés esperan a su primer hijo en común

Para sorpresa de los fanáticos de Gael García Bernal, esta tarde, su novia, desde hace más de dos años, Fernanda Aragonés compartió la feliz noticia de que está a sólo unas semanas de convertirse en madre, por segunda ocasión. La comunicóloga posó presumiendo su avanzado estado de gestación, en exclusiva, para un reportaje publicado en la revista LBeaute, donde dio detalles de su embarazo: “Estoy muy consciente de lo asombroso e importante que es poder crear vida. Creo que es por eso que me siento guapa y más segura que nunca”, comentó en esta entrevista donde se deja ver plena disfrutando de la dulce espera. Este bebé llegará para completar a la familia que Gael y Fer han formado con los hijos de sus anteriores relaciones; los dos de él y la hija de ella.

A través de su cuenta de Instagram, Fer compartió varias imágenes, que formaron parte de este reportaje en el que se asegura, la comunicóloga está a semanas de dar a luz: “En realidad no tengo quejas, un cambio fuerte es que, esta vez, mi cuerpo ha tomado una forma más, ¿voluptuosa? La naturaleza ha sido sumamente benévola conmigo, pero confieso que el cambio ha sido brusco”, comentó en esta entrevista. Para Fernanda esta es su segunda experiencia como mamá, la primera, la vivió con la llegada de Emilia, hace 12 años, fruto de su matrimonio con Alex Esparza. Sobre la diferencia de su primer embarazo y éste, la también modelo dijo: “Volver a embarazarme reafirma: soy totalmente otra persona a la que era a los 23, incluso -o sobre todo- emocionalmente”, admitió.

Mientras para Fernanda es su segundo hijo, para su novio, Gael García, este bebé será su tercero, pues durante su matrimonio con la argentina, Dolores Fonsi, procreó a Libertad y a Lázaro, de 10 y 12 años, respectivamente. Aunque el actor no ha compartido nada sobre el embarazo de su novia en redes sociales, sí reaccionó a sus últimas publicaciones donde, su pancita, es la protagonista. Con un like, el también director de cine, mostró su felicidad por esta noticia que lograron mantener en secreto hasta ahora que el embarazo de la modelo está por llegar a término. Otros famosos que reaccionaron a este dulce anuncio fue Camila Sodi quien le escribió a Fernanda: “Pancita linda”.

La historia de amor entre Fer y Gael

Fue en febrero de 2019, cuando Gael García Bernal y Fernanda Aragonés se dejaron ver por primera ocasión juntos, en público, su primer paparazzi fue captado mientras acudieron a Zona Maco, exposición de arte donde no dudaron en mostrarse su amor entre besos. Un par de meses después, en mayo de ese año, Fer se convirtió en la acompañante del mexicano en el Festival de Cine de Cannes donde el actor aprovechó para confirmar su relación durante el discurso de agradecimiento que dio previo a la proyección de la cinta Chicuarotes que dirigió el mexicano y que fue muy bien recibida en el festival: “Quiero agradecer a dos personas en particular, a Paula Amor, que es quien lleva nuestra productora, La Corriente del Golfo, y también a mi novia, Fernanda, que está por ahí, que me ayudó muchísimo con la película y todo”, dijo en aquella ocasión.

Tras la confirmación de su noviazgo, la pareja comenzó a vivir abiertamente su romance y, en octubre de ese mismo año, la modelo hizo oficial su relación compartiendo la primera imagen al lado de Gael en redes sociales, donde ambos son muy discretos. En enero del 2020, Gael fue captado, por primera vez, con sus hijos y su novia, rumbo a un viaje familiar: “Son las vacaciones, es un momento tranquilo donde, de alguna manera, uno tendría que estar en paz y esta situación es bastante extraña”, comentó a Ventaneando el actor, haciendo evidente que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores.