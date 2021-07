José Eduardo Derbez habla de su relación y revela qué es lo que más le gusta de su novia

Los tiempos de soltería para José Eduardo Derbez han quedado en el pasado, pues desde hace más de un año y medio disfruta de una bella relación con Paola Dalay. Aunque fue apenas a principios de este año que el actor dio a conocer que había sido flechado nuevamente, su guapa novia reveló después que su romance tenía mucho más tiempo. En un inicio el intérprete se mostró un poco reservado a ofrecer detalles sobre esta relación, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo se ha ido abriendo cada vez más e incluso ha compartido algunas fotos junto a su amada. Ahora, la estrella de Renta congelada no ha reparado al confesar lo enamorado que está y además ha revelado qué cualidades aprecia más de su chica.

Pleno en su faceta de actor y conductor, y cada vez más consolidado como youtuber, José Eduardo se sinceró sobre su vida personal, específicamente en lo que respecta a temas del corazón. “Estoy bien, contento enamorado, feliz”, dijo en un encuentro con el periodista Edén Dorantes al ser cuestionado sobre su actual noviazgo. Transparente como suele serlo, el actor no tuvo objeción en revelar además qué es lo que más le gusta de su novia, y admitió que han logrado una complicidad que valora mucho. “Todo, la verdad nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita”, comentó el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. “Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, agregó.

Reafirmando estas declaraciones, recientemente José Eduardo se dejó ver en redes sociales de lo más feliz y enamorado. El actor retomó en su cuenta de Instagram algunas Stories de una amena celebración en la que estuvo acompañado de Paola. El intérprete incluso compartió una foto, publicada originalmente por ella, en la que se les ve posando juntos. Por su parte, la joven publicó más imágenes de la velada, pero la que destacó entre todas fue la postal del romántico beso en el que se fundieron los enamorados.

La presión social sobre el tema de formar una familia

Hace unos días, en Miembros al Aire, en el que participa José Eduardo, se tocó el tema de los flechazos por redes sociales, y él compartió su exitoso caso, pues conoció a Paola por medio de Instagram. Ante esta revelación, una invitada al programa preguntó directamente al joven actor: “¿Cuándo te casas?”. Esta pregunta lo tomó por sorpresa, sin embargo, con toda tranquilidad expuso su postura de llevar las cosas con calma. “No por qué, no, vamos bien, vamos a tiempo”, comentó.

En otro momento de la emisión, los conductores reflexionaban sobre el tema de la edad y cómo la asumen, y José Eduardo confesó que, si bien aún se siente joven, en algunos aspectos ha sentido cierta presión social en lo que respecta a formalizar aún más su relación amorosa. “Estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando”, admitió el actor. “Así de que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos…”, agregó al ahondar en su punto. A finales del pasado mes de mayo, José Eduardo ya había expresado su opinión respecto a dar un paso más en su noviazgo, pues fue cuestionado en el programa Hoy sobre si tenía previsto a corto plazo casarse con Paola. “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, dijo entonces.

