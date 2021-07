El enérgico mensaje de Sylvia Pasquel en defensa de su mamá, Silvia Pinal

Hace unos días se dio a conocer que Silvia Pinal había ingresado al hospital, y si bien esta situación pudo haber preocupado a sus fieles fans, pronto su familia salió a explicar el motivo de su visita al nosocomio, descartando que se tratara de una situación grave. Y días después fue la actriz quien, de viva voz, habló de su estado, y con su distintiva simpatía, dejó claro que se encontraba perfectamente. Sylvia Pasquel, hija de la icónica intérprete, ha estado al lado de su mamá en todo momento, y ha manifestado su alegría al verla plena y recuperada. Por ello, es que la también actriz no ha dudado en enviar un contundente mensaje a todos aquellos que han especulado respecto a la salud de su madre, y ha reafirmado una vez más que ella está perfectamente bien.

Durante la promoción de su nueva puesta en escena, Rosa de Dos Aromas, Sylvia fue cuestionada sobre su mamá y ella reafirmó lo que su hermana Alejandra y la misma Silvia indicaron en su momento. “Mi mamá esta perfecta, tuvo una descompensación porque un medicamento, un diurético que le estaban dando, la descompensó en el potasio, por eso la ingresaron al hospital para hacerle un chequeo, y dentro de ese chequeo se descubrió una leve arritmia en su corazón que ya se trató con medicamentos”, expresó la actriz ante las cámaras del programa De Primera Mano. “Y si la dieron de alta es porque mi mamá está perfecta, mi mamá es un roble”, dijo orgullosa. A su vez, Pasquel desestimó las versiones de algunos medios que han distorsionado la información respecto a la salud de su mamá. “Mi mamá está perfecta de su corazón, está perfecta de todos sus órganos, salió perfecta en todos sus estudios, está bien en su casa, recuperándose, porque estar en el hospital sí agota un poco, pero está perfecta”, aseguró.

Ante las insistentes afirmaciones respecto a una falsa condición de gravedad de Doña Silvia, su hija Sylvia no dudó en enviar un enérgico mensaje pidiendo que dejen a su mamá en paz. “Cuál es el afán de enfermar a una persona que no está enferma, yo no entiendo ni las preguntas ni la insistencia, la señora se ve que está bien”, aseguró la actriz. “Ya le hice un video, ya lo compartí donde mi mamá está agradeciendo… está haciendo bromas”, comentó respecto a su publicación en la que la Diva del Cine Mexicano habló con muy buen humor sobre su estado. “Ya déjenla en paz, déjenla vivir, déjenla ser déjenla estar en este momento de plenitud con su familia que la quiere, que la ama, que la cuida”, continuó la intérprete. “Lo único que debería importarles es la gran señora que ha sido… La cantidad de premios y reconocimientos que le ha dado a este país, la cantidad de cosas buenas que ha aportado a este país, lo demás ya déjenla en paz”, agregó.

“Me fue muy bien”

Tal como lo comentó Sylvia Pasquel, su mamá se dejó ver muy alegre y bromista en un video que ella publicó, y el cual no dejó lugar a dudas sobre su perfecto estado de salud y su buen ánimo. “Chicos de la prensa, ¡aquí está su vedette favorita!”, dijo la actriz entre risas, haciendo gala de su gran sentido del humor. “La verdad es que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego, luego el chisme…”, agregó, haciendo referencia a todas las falsas versiones que se difundieron sobre ella luego de que supiera de su hospitalización.

Doña Silvia dejó en claro que su paso por el hospital no se debió en lo absoluto a un asunto de gravedad. “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien, y pues estoy listo para otra”, dijo la intérprete antes de enviar besos a todos sus seguidores. Por su parte, en aquel clip Sylvia Pasquel expresó su agradecimiento hacia el público de su mamá y celebró que su mamá se encontrara bien y en casa. “¡La diva de México les manda un saludo a toda la prensa! ¡Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá! ¡Hay diva para rato! Y gracias también a todo el público ¡que estuvo enviando mensajes tan hermosos!”, escribió al pie del video.

