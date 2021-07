Adamari López cuenta cómo fue separarse por primera vez de su hija

No hay nada en el mundo que Adamari López atesore más que ser mamá. La conductora se ha sincerado en el pasado sobre lo mucho que anhelaba tener un bebé, y lo difícil que fue lograrlo. Sin embargo, hoy tiene a su lado a su pequeña Alaïa, quien es su mayor adoración, y por quien ha demostrado estar dispuesta a todo. Cuando la estrella de Hoy Día dio a conocer la importante decisión que había tomado en su relación con Toni Costa, dejó clara su intención de poner en primer lugar el bienestar de su hija. Esto quedó más que comprobado en su reciente viaje familiar a Europa, en el que los tres disfrutaron de días inolvidables, más allá del estatus sentimental entre ambos papás. No obstante, la guapa puertorriqueña ha confesado que no fue nada fácil despedirse de su nena cuando inició su travesía junto a su papá, pues reveló que nunca había estado separada de ella tanto tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante su viaje, Adamari estuvo un tanto alejada de sus redes sociales, sin embargo, a su regreso quiso poner al día a sus seguidores. “Llegué hace varios días, después de haber pasado unas vacaciones deliciosas en España, en Italia… Me la pasé muy bien. Creo que necesitaba estas vacaciones y desconectarme un ratito”, contó la conductora al inicio de un video que publicó en su cuenta de Facebook. La estrella de Telemundo compartió que, como todos los viajeros, tuvo que sujetarse a las medidas de seguridad por la actual pandemia. “Fue toda una aventura… Nos tocó llenar formularios, hacernos pruebas de Covid en cada una de las ciudades a las que fuimos… Después, al llegar a España como íbamos a ir a Italia tuvimos que volvernos a hacer otra prueba de Covid para poder llenar los requisitos que necesitaba ese país”, explicó.

VER GALERÍA

Pero más allá de todos los protocolos, lo que realmente resultó difícil para Adamari las últimas semanas fue separarse de su hija Alaïa, pues la pequeña viajó antes con su papá a España, donde radica la familia del bailarín. “Era la primera vez que nos separábamos y a mí me causaba un poquito de ansiedad pues no había estado tanto tiempo como separadita de Alaïa”, contó la conductora. “Sí me había tocado salir y viajar, ella se quedaba en casa, como en un lugar donde yo pensaba que era su lugar de confort”, continuó la puertorriqueña. “Al final ella se la pasó súper bien también y eso me da mucha tranquilidad, estaba con su Yaya (abuela), estaba con su papá, así que la pasaron súper bien”, relató.

VER GALERÍA

Tras varios días separadas, el reencuentro madre e hija fue sin duda un momento muy especial para Adamari. “La encontré yo en Madrid y nos abrazamos. Esa noche dormimos más pegadas de lo que normalmente dormimos porque a mí me encanta dormir con ella y después tuvimos unos días muy lindos”, contó. “Sé que han visto algunas cositas (del viaje)”, dijo la presentadora de televisión, al parecer en referencia a las publicaciones de Toni, pues él no dejó de compartir vistazos sobre su aventura familiar. “Quiero que ustedes también vean lo que yo retraté, lo que yo grabé y compartirlo con ustedes”, comentó, y explicó la razón por la que se mantuvo alejada de sus redes sociales aquellos días. “No les compartí nada en el momento del viaje porque quería que fuera algo que pudiera disfrutar. Sí grabé cositas que quiero compartir con ustedes, pero lo que quería era disfrutar y no estar pendiente necesariamente de estar subiendo las cosas a las redes sociales”, detalló.

La maternidad, su sueño hecho realidad

Hace un par de meses, en medio de los festejos por su cumpleaños número 50, Adamari se sinceró sobre su faceta de mamá en una entrevista con Rebeka Smyth para el segmento Sin Filtro de Hoy Día. La puertorriqueña confesó que el tiempo que estuvo buscando sin éxito ser madre, ha sido uno de los momentos más duros de su vida. “Si pudiera decirte los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”, reconoció. “Esa lucha de entonces volver a donde un doctor de fertilidad y me dijera, cuánto de posibilidad me queda para ser mamá y seguía siendo tan bajito, un 5 por ciento de posibilidades de ser mamá”, contó. Sin embargo, las cosas dieron un vuelco y “cuatro meses después, inesperadamente llegó Alaïa”. Cuestionada sobre si vivió preocupada su embarazo, dijo entonces: “Sí y no, celebraba todos los días que sentía a mi bebé, que iba creciendo pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar”, admitió.

VER GALERÍA