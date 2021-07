¿Cómo se encuentra de salud Fernando del Solar?

En días pasados, las versiones en torno al estado de salud de Fernando del Solar cobraron fuerza, luego de que a través de diversos reportes, se mostraran imágenes del conductor saliendo de un hospital al sur de la Ciudad de México. Precisamente, fue en los programas televisivos Venga la Alegría y Hoy, en donde se informó de esta situación, lo que de inmediato puso en alerta a todos los seguidores del argentino, quien siempre se ha caracterizado por ser muy transparente al abordar públicamente los asuntos relacionados con su vida personal. A poco tiempo de esa noticia, ha sido su novia, Anna Ferro, quien ha roto el silencio, para revelar cómo se encuentra su pareja y anunciar que próximamente, él mismo se dirigirá a su público con un mensaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Anna despejó las dudas de los seguidores de Fernando, aunque reservándose los detalles relacionados con su visita al hospital. Eso sí, pidió no hacer caso a los diversos rumores que han circulado en algunas publicaciones, en las que incluso se ha hablado de las causas por las cuales el presentador tuvo que recibir asistencia médica. “Muchos me están haciendo preguntas sobre Fer, de cómo se encuentra de salud y todo y está bien, hay algo que les tiene que comunicar pero nada grave, cero, nada de lo que están diciendo los medios…”, explicó Ferro en una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, tras el revuelo que ha provocado esta información.

Por supuesto, Anna dejó claro que, en cuanto su prometido se encuentre listo para comunicarse con sus seguidores lo hará de manera oportuna. Mientras tanto, agradeció a todos aquellos que le han hecho llegar varios mensajes, expresando su deseo porque Fernando se encuentre bien. “No me corresponde a mí decirlo, entonces cuando él pueda y esté preparado y listo se los dirá. Pero yo sí quería decirles de todo corazón que muchísimas, muchísimas gracias a todos por los mensajes que me han escrito, por la luz, por las bendiciones, por todo gracias infinitas…”, aseguró, reiterando que todo se encuentra en orden en este instante. “Él en su debido momento ya hará y les comunicará a todos ustedes qué es lo que ha pasado y por qué se está diciendo todo esto. Pero no es nada grave, gracias por tantas bendiciones…”, finalizó.

VER GALERÍA

Fernando, enteramente agradecido con Anna

Para Fernando, compartir su vida sentimental con Anna Ferro ha sido una de sus mayores dichas, pues ella ha estado a su lado a lo largo de tres años, no solo celebrando de manera mutua sus logros personales y profesionales, sino también contando con su incondicional apoyo en los instantes más difíciles, como cuando atravesó por una crisis de salud en diciembre de 2019. Por esta y otras razones no dudó en entregarle un anillo de compromiso. “Se la ha rifado, se la ha jugado conmigo, hemos tenido momentos increíbles, hemos tenido momentos nada que ver con increíbles, siempre ha estado ahí. Los peores momentos ya pasaron y creo que ahora queda cosechar lo más padre en la relación”, comentó en abril pasado para Ventaneando.

En esa misma charla, Del Solar dejó claro lo importante que es para ambos darle formalidad a su relación, un paso que también les permitirá tener certidumbre ante cualquier situación. “Simplemente es darnos seguridad como familia y lo pasamos en los momentos difícil, ella al no tener quizá un papel o algo, fue más difícil tomar decisiones sobre mi persona o sobre cosas que había que ejecutar o qué hacer, de alguna manera es protegernos como familia, asegurarnos como familia. Si, Dios no lo quiera, a mí me llegara a pasar algo, que ella se quede con tranquilidad, o al revés; si algo le pasara a ella, yo saber qué hacer con su nena y con todo lo que significa tener una familia…”, comentó.

VER GALERÍA