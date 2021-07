De paseo por Europa, así reaccionó Ángela Aguilar al escuchar una de sus canciones en España

Entrado ya el verano, muchos famosos han querido hacer una pausa en sus agendas y, con las debidas precauciones, tomar unas merecidas vacaciones, Ángela Aguilar es una de ellos. La joven, quien a sus 17 años ya cuenta con una exitosa carrera, hizo sus maletas y viajó a Europa para dsfrutar junto a su familia. Desde la semana pasada, la hija de Pepe Aguilar compartía en su cuenta de Instagram algunas postales de su visita a Francia, donde disfrutó de las hermosas playas de Biarritz, en la Costa Vasca. Tras aquella parada, los Aguilar pusieron rumbo a España, donde visitaron Toledo y se maravillaron con su histórica arquitectura. Sin embargo, fue en Madrid que la cantante se llevó una muy grata sorpresa que no pudo evitar compartir con sus seguidores. Y es que, mientras se encontraba en un restaurante de la capital española tocaron una de sus canciones y ella no podía dar crédito a ello. Aunque en el primer momento no reveló de qué tema se trataba, al parecer por lo emocionaba que estaba, poco después mencionó La Chancla, el Chivo, Puño de Tierra, melodía que ha interpretado junto a su hermano Leonardo y Pepe Aguilar. Haz click abajo para ver más sobre esta simpática coincidencia.

