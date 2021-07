Aislinn presume el momento más estiloso de Kailani: 'Ella solita se vistió así'

La pequeña Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, está creciendo a pasos agigantados y cada día que pasa sorprende más a sus papás y a sus seguidores. Y es que la pequeñita prácticamente ha crecido ante la mirada del mundo, pues además de formar parte de una de las familias más famosas de México, sus padres se han encargado de documentar cada etapa de la vida de su bebé en redes sociales, en donde tiene encantados a todos con su simpática personalidad y su gran espontaneidad. Prueba de ello es el reciente video que Aislinn ha compartido en Instagram Stories, en donde se puede ver a la pequeña Kai con un look bastante colorido y ecléctico, el cual, según ha revelado su madre, lo eligió ella misma. Es así que con un vestido de princesa de Disney, una chamarra de lentejuelas de colores y una linda diadema con los colores del arcoíris, Kailani se dispuso a acompañar a su mamá al trabajo. “Ella solita se vistió así y me dijo: ‘ya estoy lista, mamá, vámonos a trabajar… Y obvio así me la voy a llevar”, detalló la actriz en sus redes sociales. Da play al video y mira a la pequeña Kai en su momento mas fashion.

