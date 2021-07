Primero fue Lidia y ahora son Ari, Érika, Kalimba y M'Balia quienes exponen su postura sobre lo que pasa en OV7

No es secreto para nadie que, tras los más de 30 años que lleva de existir OV7, se han dado algunas diferencias entre sus integrantes, siendo en noviembre de 2019 la primera vez que se hizo pública esta situación. En semanas recientes, se ha hablado mucho sobre una fractura entre la agrupación pop, la cual habría derivado de una serie de desacuerdos entre los cantantes sobre su esperada gira de aniversario. Al respecto, Lidia Ávila habló hace unos días de cómo es la relación ahora con sus compañeros, y dejó claro que más allá de toda discrepancia, los sigue considerando como familia. Ahora, han sido Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia quienes se ha pronunciado sobre lo que ocurre en el grupo, y han descartado de tajo que los roces hayan sido motivados por temas económicos.

Los cuatro cantantes concedieron una entrevista conjunta a Javier Poza en Radio Fórmula, espacio en el que el comunicador recordó lo sucedido hace casi dos años, cuando en pleno concierto de 90’s Pop Tour Ari se dirigió ante el público en lo que fue considerado una respuesta sobre los rumores que rodeaban a OV7, luego de la filtración de un video de Mariana Ochoa. También mencionó este clip y el que vino después con ambos, así como la relación entre BoBo Producciones -empresa de Borovoy- y la agrupación. “Es difícil ser juez y parte, la relación con BoBo y OV7 no comenzó ahí, realmente ahí terminó”, comentó el intérprete, explicando que la relación profesional inició hace tiempo con la gira de OV7 por sus 25 años. “Lo que pasó en el 90’s Pop Tour… Pasó, se habló, se arregló, es importante decirlo, se sanó, se tranquilizó y se firmó un nuevo contrato, ya no con BoBo, sino con OCESA para esta nueva gira de la que se ha estado hablando estos últimos meses”, continuó el intérprete y reveló que no puede ofrecer más detalles de dicha gira puesto que se firmó un acuerdo de confidencialidad al respecto. “Y le dimos la vuelta a la página”.

Por su parte, Kalimba señaló actualmente existe un acuerdo de confidencialidad con OCESA para la gira por sus 30 años, el cual entre otras cláusulas incluye una que les impide revelar detalles personales sobre el resto de los integrantes de la agrupación. “Como humanos todos tenemos tristezas, tenemos deseo, tenemos tentaciones, tenemos caídas, tenemos problemas, y la idea es ‘no hablemos de eso para seguir manteniendo esta magia tan linda que tiene el artista con el fan”, comentó el intérprete. “Gracias a Dios en este momento OV7 no está viviendo un divorcio, está viviendo uno de los varios roces dentro del matrimonio que hemos tenido a lo largo de años y precisamente gracias tanto a esos contratos como al cariño que se ha tenido, la gente no se había enterado”, continuó el cantante. “Si creen que es la primea vez en 30 años que nos peleamos están equivocadísimos, y ni siquiera es una pelea, es una diferencia de opiniones”, agregó. Tal como lo hizo Lidia hace unos días y en el mismo espacio, Kalimba se refirió a los supuestos bandos que parecieran existir al interior de OV7. “La razón por la que parecer haber dos bandos es porque tenemos opiniones diferentes, que vamos a buscar conciliarlas y vamos a buscar subirnos a esa gira, es un hecho, pero estamos pensando de manera diferente", reconoció.

“Estamos aquí los cuatro, que pues de una manera tal vez no intencional, fuimos señalados como los que no queríamos participar en una gira cuando no es así… Nosotros estamos puestos para la gira”, dijo Ari al retomar la palabra. “Ahora que vemos en tu espacio que Lidia está puesta, pues está increíble, ya somos cinco y en el momento en que esto cambie por la pandemia, pues estamos puestos”, comentó.

“De que estamos algo distanciados es evidente, pero no hay dos bandos como tal”, dijo en su oportunidad Erika, quien incluso contó que apenas unos días antes había hablado con Mariana para salir a comer, que había conversado hace poco con Lidia, y que a todos los invitó al bautizo de su hijo. De este modo, La Güera confirmó que la situación en el grupo es más por las diferencias profesionales en cuanto a la gira que por algo personal.

La firma de la prórroga: la razón de sus diferentes posturas

“Las cuatro personas que estamos aquí no quisimos dar una nueva fecha para el publico y eso es lo que hace la diferencia en la prórroga la diferencia que hubo en cuanto a la firma o no firma de la misma, fue que para nosotros no era una buena idea dar a la gente una nueva fecha que estuviera en posibilidad de ser cancelada”, comentó por su parte M’Balia. “Hay un pensamiento por parte de Oscar, Mariana y Lidia, donde, cuando OCESA nos pidió esta prórroga ellos dijeron ‘Pues perfecto, firmémosla, y después vemos cuando acomodamos las fechas. Nosotros pensamos, primero acomodamos las fechas y después firmemos estos, esa es la única diferencia”, explicó Kalimba al referirse a las fechas de arranque de la gira.

“¿No es el cochino dinero?”, preguntó directamente Poza. “Dinero, no. Eso creo que nadie lo ha dicho Javier, creo que aquí el tema del dinero, bueno yo no he escuchado que ninguno lo haya dicho”, respondió Erika, reiterando que las diferencias fueron orilladas por el tema de la prórroga. “Lo del tema del dinero había sido antes, cuando le preguntabas al Boro(voy) lo de los 90’s y tal hace más de un año, pero aquí lo importante es la prórroga… Porque se nos señaló que nosotros cuatro no firmamos la prórroga y que a lo mejor éramos los responsables que la gira no tenga fechas”, agregó La Güera, asegurando además que OCESA está enterado de su disposición a continuar con la gira en cuanto las condiciones lo permitan.

