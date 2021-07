'Gracias porque me haces mejor persona...', Angelique Boyer a Sebastián Rulli en su cumpleaños

Sin duda alguna, Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más solidas y queridas del mundo del espectáculo. Algo que se puede ver reflejado en sus redes sociales, donde suelen compartir detalles de su día a día y algunos románticos vistazos de su relación. Tal y como ha sucedido este martes 6 de julio, día en el que Sebastián celebra su cumpleaños número 46. Como era de esperarse, Angelique se ha mostrado de lo más enamorada y feliz por celebrar esta fecha tan especial, por lo que no ha dudado en gritar el amor que tiene por el guapo actor a los cuatro vientos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió un lindo video en el que mostró algunos de los instantes más significativos de su relación con el argentino, destacando la gran complicidad que existe entre ellos, así como su pasión por los viajes, pues prácticamente en cada postal que conforma el clip, la pareja aparece posando en diferentes locaciones del mundo. Junto al video, Angelique ha escrito un amoroso mensaje en el que además de buenos deseos, ha dejado en claro lo agradecida que está de perder compartir su vida con él. “Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida porque entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tú. Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente. Gracias por tus consejos, por ser calma en mi tormenta. Gracias porque me haces mejor persona, gracias por esos ojos que me miran. Gracias por hacerme llorar de la risa”, compartió conmovida la protagonista de la telenovela Vencer al Pasado.

La actriz finalizó su mensaje dejando en claro su deseo de seguir compartiendo su vida con Sebastián y verlo cumplir todos sus anhelos. “Quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos. Pagarte con intereses todos los masajes que te debo. Amo que seas feliz, que seas libre, que disfrutes la vida, amo todo de ti. Pensé que conocía el amor y tu viniste a enseñarme lo que hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir. Te admiro y amo profundamente. (No me canso de hacer videos recordando tantos bellos momentos, los mejores son a tu lado)”, concluyó la intérprete de lo más enamorada.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, los fans de la pareja no han tardado en enviarle sus mejores deseos al actor, destacando entre los comentarios de la publicación la del mismo Sebastián, quien no tardó en reaccionar a la emotiva publicación que su novia le dedicó en su día especial, y debajo escribió: “¡Wow! Te amo… ¡sin palabras! Con todo mi ser”, compartió el actor emocionado. Además, algunos amigos famosos del cumpleañero como Grettell Valdez, Adrián Uribe, Erik Hayser y Ana Brenda Contreras se han unido a la celebración y le han enviado sus felicitaciones.

Agradecido con la vida

Al ser un día especial, Sebastián Rulli se ha tomado un tiempo para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido a lo largo del día, mostrándose de lo más emocionado por comenzar esta nueva vuelta al sol, y reconociendo lo afortunado que es al poder celebrar un año más de vida. “Happy birthday to me! ¿Uno más o uno menos? ¡Da igual… ! Siempre con el deseo de disfrutar al máximo cada día y compartir con gente que vibre alto. Agradecido con tod@s ustedes y con Dios por darme la oportunidad de ser y estar pleno. ¡Los amo! ¡Gracias por tanto! ¡Vamos por más! …que esto se acaba hasta que se acaba”, compartió el intérprete en su perfil de Instagram.

VER GALERÍA