Las palabras de la hija de Raúl Araiza para su papá en el estreno de su telenovela

Para Raúl Araiza, el 2021 ha sido un año lleno de cambios tanto en lo personal como en lo profesional, mismos que el presentador del programa Hoy ha afrontado con total madurez y siempre pensando en lo que es mejor para él. Es por eso que el actor ha tomado la decisión de retomar su carrera actoral, luego de nueve años de ausencia en las telenovelas, siendo La Malquerida uno de los proyectos que lo ha llevado de nuevo a los sets de filmación, algo que sin duda lo tiene muy emocionado y feliz, pues fue justo con la actuación lo que le hizo ganarse el corazón de millones de personas. Por supuesto, la familia del intérprete no podría estar más orgullosa de él con el reciente estreno de su nueva telenovela, especialmente su hija Camila, quien no se ha perdido el primer capítulo de esta producción y no ha dudado en hacerle saber a su papá lo feliz que está por verlo triunfar en la televisión.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Camila ha mostrado su emoción por ver a Raúl retomar su carrera artística y verlo en acción en La Desalmada, telenovela que se estrenó el pasado lunes 5 de julio en el horario estelar de Las Estrellas. “Amo verte disfrutar de lo que haces”, escribió la jovencita de lo más orgullosa, sobre una fotografía que tomó directamente de la pantalla y en la que se puede ver al ‘Negro’ Araiza en una de las escenas del melodrama. Además, horas antes del estreno de la telenovela, Camila se había encargado de compartir en sus historias una imagen publicitaria de La Desalmada, en la que se anunciaba su salida al aire.

Camila no fue la única que le envió sus buenos deseos al actor en este día tan especial. De hecho, Raúl se encargó de replicar en sus redes sociales todos los mensajes que sus amigos y colegas le hicieron llegar. Sin embargo, fue el de su hija el que no dudó en responder, mostrándose conmovido ante las palabras de la jovencita. “Gracias, hija. Todo lo que hago es para ti. Te amo”, compartió el también conductor en Instagram Stories, donde también ha replicado el mensaje que Camila le ha enviado.

Pone una pausa a su retiro de las telenovelas

Sin duda alguna, la presencia de Raúl Araiza en una telenovela comenzaba a extrañarse. Y es que fue su participación en Un Gancho al Corazón la última vez que sus fans pudieron disfrutar de su presencia en una producción del género. Sin embargo, el 2021 pintaba para ser un año extraordinario en el terreno profesional para Raúl, quien tuvo la oportunidad de retomar su carrera en los melodramas en Diseñando tu amor, una telenovela en la que ha tenido el gran honor de compartir créditos con su madre, la primera actriz Norma Herrera.

De hecho, la razón por la que aceptó el papel dentro de esta producción fue porque sabía que trabajaría de la mano de su mamá, por lo que sin duda esta participación ha sido muy significativa. “Trabajar con mi mamá es mi gran regalo. Es maravilloso estar con mi madre y una cámara. Una gran actriz, gran experiencia, un gran ser humano, una actriz a la que le aprendo enormemente y que es un amor impresionante el que nos tenemos”, dijo el actor en una reciente entrevista con Las Estrellas, en la que además se mostró muy emocionado por estar de vuelta en la actuación. “Es muy padre el hecho de poder volver a las casas de toda la gente que apoya la televisión mexicana”, agregó.

