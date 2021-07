Con ukelele en mano, Mauricio Ochmann le dedica una romántica serenata a su novia

Luego de que Mauricio Ochmann confirmara que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, tras su sonado divorcio con Aislinn Derbez, el actor no ha dudado en dejarse ver de lo más enamorado en compañía de su guapa novia Paulina Burrola, con quien lleva apenas unos meses de relación. De hecho, recientemente, el guapo artista le hizo saber a su novia lo mucho que la extraña, pues recordemos que Mauricio se encuentra actualmente en España, donde filmará su más reciente proyecto actoral. A través de Instagram Stories, el actor compartió un video en el que se ha dejado ver con ukelele en mano, cantando una estrofa de la canción El color de tus ojos de la banda MS. Aunque a simple vista parecía un video más de Ochmann, de forma muy discreta etiquetó a su amada en una esquina del clip. “El color de tus ojos despertó mi interés, y solo tengo ganas de verte otra vez”, es la frase que el intérprete cantó en una versión muy diferente a la original, pero llena de sentimiento. Como era de esperarse, Paulina no ha dudado en reaccionar al detalle que ha tenido su novio para con ella y en sus redes sociales ha replicado el video. “Gracias por mi serenata a distancia, amor. Love you”, escribió la guapa modelo. Da play al video y mira a Mauricio Ochmann en su momento más romántico.

