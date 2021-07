'Cada quien vive su vida, no somos amigos...' Plutarco Haza sobre Ludwika Paleta El actor dejó en claro que no ha sido necesario crear una relación con la madre de su hijo, pues ambos saben cuál es su papel en la vida de él

Aunque Plutarco Haza y Ludwika Paleta siempre estarán unidos en el amor que ambos tienen por su hijo Nicolás, para ellos no ha sido necesario mantener una relación cercana, pues desde el momento en el que se dio su separación y posterior divorcio, ambos entendieron que las decisiones que tomarían a partir de ese momento serían pensadas siempre en favor de su retoño. Es por eso que, a más de 13 años de su divorcio, Plutarco ha admitido no tener contacto con la madre de su primogénito, pues además de que Nicolás ya es un adulto, ambos saben que en caso de ser necesario, pueden contar el uno con el otro.

Así lo ha revelado Plutarco durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total apertura habló sobre el estatus de su relación con Ludwika, así como de la forma en la que a lo largo de todos estos años ambos han visto por su hijo. "Cada quien vive su vida, no somos amigos, nunca creamos una amistad, somos muy diferentes, cada quien agarró caminos distintos, pero cuando ha habido un problema hacemos equipo para ayudar a Nicolás, siempre sabe que cuenta conmigo y yo sé que cuento con ella, entonces eso es lo necesario”, expresó el intérprete, dejando en claro que actualmente no existe ningún tipo de relación con la guapa actriz.

El actor señaló, que a diferencia de muchas otras parejas que llegan a separarse, ellos no necesitaron de crear algún tipo de lazo para estar presentes como padres en la vida de su hijo, algo que les ha funcionado a la perfección. "Somos socios en este proyecto y en esta empresa que se llama Nicolás, y lo tenemos muy claro, no necesitamos más, hay veces que unas parejas se vuelven amigos después, a nosotros no nos pasó, pero tampoco nos hace falta, yo creo que ella tiene muchos amigos y yo tengo muchas amigas", comentó.

Plutarco ahondó más en el tema y como pocas veces habló de la forma en la que como padres de Nicolás hicieron frente a su divorcio, teniendo siempre presente el bienestar de su hijo. "El divorcio es difícil, pero yo primero lo viví como hijo, para mí lo más difícil fue vivirlo como hijo, mis papás se divorciaron y eso fue el primer golpe fuerte en mi vida, y obviamente eso ayudó cuando me divorcié, tuve más cuidado con mi hijo, tenía un terapeuta él, estuvimos siempre al pendiente”, compartió. "Hablando mucho con él y tengo una gran relación con él, gracias a todo ese trabajo que se hizo, obviamente siempre va a ser doloroso, siempre va a ser difícil, pero creo que salió lo mejor posible porque lo ves y es un súper chavo, creo que valió mucho la pena el estar tan al pendiente los dos de él, porque sabíamos que iba a ser doloroso", agregó.

El más orgulloso del talento de su hijo

En la misma charla, Plutarco Haza también se refirió al reciente lanzamiento de su hijo como cantante, una faceta con la que sorprendió a sus padres, quienes no habían descubierto el gran talento y potencial que Nicolás tiene para la música. “De repente en la pandemia nos sorprendió, sabíamos que tocaba la guitarra, que le gustaba la música, pero no sabíamos del talento que tenía, y nos enseñó la maqueta de su música y obviamente lo apoyé, porque me sorprendió muchísimo, creo que tiene muchísimo talento”, dijo emocionado el actor. “Yo me siento muy orgulloso y sobre todo del gran ser humano que se ha vuelto y del chavo tan pensante que es”, agregó.

