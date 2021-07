De Dubái a las Maldivas, así ha sido el espectacular viaje de aniversario de Omar Chaparro y ‘La Mojarrita’

Dos décadas se dicen fácil, pero no todas las parejas pueden presumir un amor tan duradero; Omar Chaparro y su esposa Lucy sí. El actor y la coaching están por cumplir sus primeros 20 años de casados, por lo que ya han iniciado los festejos, y vaya de qué manera. Los enamorados esposos, padres orgullosos de tres hijos, hicieron maletas para emprender una romántica aventura de aniversario. Dejando atrás aquellos complicados días en que se vieron afectados en carne propia por el Covid, el también comediante y La Mojarrita -como cariñosamente llama a su mujer- llegaron a Dubái, ciudad conocida por el lujo y sus impresionantes rascacielos. Desde las alturas de uno de estos edificios, la pareja disfrutó de una cena bajo una luz tenue y en la que no pudieron perder la oportunidad de brindar por su amor. Y esto fue tan sólo una parada, pues tras mostrar en sus redes sociales algunos vistazos de su paso por esta urbe. Omar y Lucy revelaron que ya se encontraban en las Islas Malvinas, un destino paradisiaco famoso por sus aguas tranquilas color turquesa. Emocionados y tan enamorados como el primer día, los tórtolos compartiero tambén algunas imágenes que no dejaron lugar a dudas de lo bien que la están pasando; haz click abajo para ver todos los detalles de este viaje tan especial.

