¡Ahora sí! Gwen Stefani y Blake Shelton protagonizaron una boda sorpresa

Desde hace un mes corrían rumores de una boda secreta para Gwen Stefani y Blake Shelton. Unas argollas matrimoniales y una publicación en Instagram hacían pensar que después de meses de compromiso, los cantantes habían llegado al altar, pero todo apunta a que ha sido este fin de semana cuando los jueces de The Voice se dieron el ‘sí, acepto’. Según Page Six, la pareja se había casado este sábado en el rancho de Oklahoma de Blake, en donde desde hace un tiempo corría el rumor que se había construido una capilla explícitamente para esta fecha. La información de las nupcias ha sido confirmada por People después de que corrieran las imágenes -al parecer, tomadas con un dron- del rancho Tishomingo, en las que se veían algunas decoraciones que apuntaban a un enlace nupcial.

La boda llegaría unas semanas después de que Gwen documentara en redes sociales su despedida de soltera: “Me secuestro mi familia para celebrar. ¡Me voy a casar!”, decía animada y visiblemente emocionada de lo que estaba por venir.

Aunque él no compartió detalles de su despedida de soltero, el novio tampoco tuvo reparos al hablar de su boda con USA Today hace un tiempo: “Si yo escogiera la comida, todo sería frito. Papas a la francesa, chicken tenders, tú sabes, todo eso. Pienso que (ella) sabe que sería una boda con muy poca clase si yo estuviera al mando. Quiero que ella lo haga todo y lo maneje porque va a ser genial. Está a la mitad de planearlo, y siempre es tan considerada de mí. Ella es como, ‘Oye, no quiero apoderarme de esto’. Pienso que la está pasando increíble. O sea, la está pasando genial haciéndolo”, dijo sobre la anticipada ceremonia.

No ha sido raro que la pareja eligiera el 4 de julio para su boda, pues al tratarse de un festivo nacional, representaba una gran ocasión para reunir a ambas familias en su gran día. La pareja había esperado después de que se relajaron las restricciones sanitarias en el país vecino, y hasta el momento no se saben más detalles de cómo fue el privado festejo, aunque no sería raro que alguno compartiera un retrato oficial en sus redes sociales en las próximas horas.

Cómo comenzó su historia de amor

La pareja se conoció siendo jueces de The Voice en el 2015, en donde Blake sigue trabajando hasta el momento. Los dos cantantes pasaban por un difícil proceso personal, cada uno separándose de sus respectivas parejas. Blake estaba casado en ese entonces con la también cantante de música country, Miranda Lambert -su segunda esposa-. Por su parte, Gwen se encontraba en pleno proceso de divorcio de Gavin Rossdale tras 13 años de matrimonio, en medio de dolorosos rumores de infidelidad del músico con la niñera familiar.

En noviembre del 2015, la pareja oficializó su romance y desde entonces no se han separado. Blake cobró rápidamente un papel de padrastro en la vida de los tres hijos de Gwen y juntos han llevado su romance lejos de las cámaras, eso sí, haciendo una que otra aparición juntos en las alfombras rojas o interpretando alguna canción.

En octubre del año pasado, la pareja tomó sus redes sociales para compartir la buena nueva, estaban comprometidos. Con la misma imagen en el rancho de Shelton, cada uno escribió su propio mensaje en su cuenta de Instagram, aunque Gwen fue un tanto más discreta, Blake compartió: “Gracias por salvar mi 2020…y el resto de mi vida. Te amo, ¡escuché un sí!”.

