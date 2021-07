Las lágrimas de Paola Ramones al poner rumbo a Estados Unidos

En más de una ocasión, Paola Ramones ha dejado en claro la gran complicidad que tiene con su padre, Adal Ramones, quien se ha convertido no solo en un consejero de vida, también en su más grande inspiración, por lo que la jovencita ha decidido seguirle los pasos en el ámbito profesional, aunque no frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Y aunque Paola y Adal son muy unidos, ha llegado el momento en el que tendrán que separarse, pues ella comenzará con sus estudios en cine en la ciudad de Los Ángeles, California, el próximo mes de enero. Por supuesto, el saber que tendrán que separarse y que estarán lejos por algún tiempo ha puesto a ambos muy sensibles y de hecho el solo pensar en el momento de su despedida los ha hecho llorar.

Así lo ha revelado la misma Paola durante un reciente encuentro con la prensa, en donde a corazón abierto se refirió a la lluvia de sentimientos por los que ha pasado en los últimos meses, mientras se prepara para iniciar una nueva etapa en su vida lejos de su papá. “Pues la verdad es que me va a costar muchísimo, cuando pensábamos que me iba ya en agosto llorábamos, o sea, alguien mencionaba que ya me iba, mi papá y yo nos volteábamos a ver y llorábamos”, aseguró la joven en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Sin embargo, Paola también es consciente de que Adal, como buen padre entregado, estará al pendiente de ella en todo momento, aunque sea a la distancia, por lo que dijo, esta será una experiencia que la acercará aún más a su progenitor. “Como sé que mi papá no se va a despegar de mi y me va a estar (diciendo): ‘y ahora qué estás haciendo, enséñame tu tarea’ y Facetime, y todo… Yo creo que lo voy a tener más cerca, esto nos va a unir más”, aseguró Ramones ante la mirada atenta de su padre.

Finalmente, Paola habló de lo que significa para ella tener a Adal como mentor y como su principal fuente de apoyo, por lo que dijo, no se sentirá sola. “Yo siento que mi mejor maestro es mi papá, la verdad siempre que hago algo o escribo algo, ahorita el cortometraje que hicimos hace ya un año y medio, él fue mi maestro, el que me impulsa, el que me mete el motor… yéndome allá, más que tenerlo lejos, voy a tenerlo cerca apoyándome como lo ha hecho estos años”, expresó.

La gran lección de Paola

Hace año y medio, Paola dirigió su primer cortometraje, del cual también fue la guionista. Para este fin, la joven aspirante a directora contó con la participación de Adal Ramones como protagonista de la historia, una experiencia que sin duda le dejó un sinfín de lecciones aprendidas y la acercó aún más a su papá. Tras la realización del cortometraje, Paola se dijo fascinada con todo el proceso creativo que implicó su proyecto, lo que incluso le permitió reafirmar una de sus grandes pasiones. “Yo me fui a la guerra sin fusil, de aquí aprendí bastante, de aquí aprendí que de esto quiero vivir, de esto quiero aprender más. Porque como decía mi papá, la verdad es que no lo sé todo y tengo un gran maestro a mi lado, que me apoyó y no hubiera sido sin él…”, aseguró la chica en entrevista meses atrás con Venga la alegría, destacando la gran motivación que le dio su padre para comenzar a escribir.

