Enamorada, Romina Poza presume a su nuevo galán: 'Tan guapo siempre'

Un año después de haber concluido la preparatoria, Romina Poza, de Mayrín Villanueva, se encuentra plena y con todo un mundo de posibilidades por delante. En el pasado se había hablado del interés de esta guapa joven en incursionar en el modelaje, y aunque a últimas fechas ella no ha pormenorizado sobre esta posibilidad en su futuro, lo cierto es que tanto en sus redes sociales como en las páginas de ¡HOLA! ya ha dejado ver sus dotes naturales para posar. Y en temas del corazón, las cosas no podrían marchar mejor, pues Romina acaba de gritar a los cuatro vientos lo feliz que se encuentra con su nuevo y guapo galán, con quien ya ha disfrutado de una escapada a Baja California.

Este fin de semana la hija mayor de Mayrín Villanueva compartió en su cuenta de Instagram algunas postales junto a su nuevo novio, quien se identifica en redes sociales como Joss Romero. “Tanto y siempre”, escribió la joven en su publicación, misma en la que indicó que se encontraban en Ensenada. No hicieron falta más palabras, pues las imágenes hablaron por sí mismas: un romántico momento dividido en el antes y el durante de un apasionado beso con el mar como telón de fondo. El apuesto galán, obviamente etiquetado en el post, no tardó en reaccionar, y sus comentarios despejaron cualquier duda existente sobre este incipiente noviazgo. “Tu y siempre tú… Te amo”, escribió, agregando un emoji de corazón. Y este no fue el único mensaje que recibió esta sorpresivo y reveladora publicación, pues la misma Mayrín reaccionó halagando a su hija y a su novio: “Guapos”, expresó junto a varios emojis de caras con ojos de corazón, dejando ver una vez más que apoya la relación de su hija.

En tanto, Romina compartió en sus Stories algunos vistazos de un brunch que disfrutó en el restaurante de su tío, ubicado frente a un viñedo en Ensenada, pero la imagen que más llamó la atención fue de nuevo su posado junto a su nuevo galán, en el que de nuevo quedó de manifiesto la gran cercanía entre ellos, pues Joss no perdió la oportunidad se de abrazar a su guapa novia. Y en su propia cuenta de Instagram, el joven compartió una linda selfie de ambos en su romántica cita gastronómica. Si bien al parecer se trata de la primera vez que Romina comparte fotos junto a este chico, lo cierto es que desde hace tiempo ya se les veía a los dos interactuar en redes sociales, incluso a la misma Mayrín, quien es una de las seguidoras del novio de su hija. “Perdí total… Tan guapo siempre”, comentaba hace más de una semana la joven en una publicación de su galán. “Mi sonrisa favorita… Felicidad pura”, escribía por su parte Joss debajo de una foto de Romina disfrutando de las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, también por esos días.

Aunque la hija de Mayrín y Jorge Poza es bastante activa en redes sociales, no suele revelar detalles sobre su vida amorosa, más allá de sus posados en pareja de vez en cuando. Hace poco más de un año, en agosto del año pasado, compartía algunas postales junto a Emilio, quien había sido su novio desde 2018. “¡Son una pareja hermosa! Me encantan”, comentaba entonces la protagonista de Si nos dejan, reafirmando su apoyo siempre incondicional a sus decisiones. Pero al parecer, este amor juvenil tenía fecha de caducidad y aunque no sabe en qué momento exacto sucedió, Romina y este terminaron. Pasado el tiempo, Romina ha encontrado nuevamente el amor y según ha dejado ver ahora, se encuentra muy feliz.

Rodeada siempre del cariño de los suyos

En noviembre del año pasado, Romina celebró su cumpleaños número y los festejos no se hicieron esperar. La primera en hacerse con su felicitación en Instagram fue Mayrín, quien orgullosa de su hija le dedicó unas lindas palabras para celebrar su vida. “¡20 años de ser la mujer más feliz y afortunada por tu vida! ¡Te amo!”, escribió entonces la actriz. Además, la estrella de telenovelas le envió un hermoso arreglo floral, mismo que la festejada se encargó de presumir en sus redes sociales. “Gracias por mis flores tan lindas. Te amo”, comentó la joven. Por su parte, su hermano Sebastián compartió unos videos del festejo en el estuvo presente su papá, Jorge Poza, quien consintió a su hija con un delicioso pastel de cumpleaños. Junto a su video, el joven actor escribió un sencillo, pero significativo mensaje para la festejada: “Feliz cumple Romina. Te amo”.

