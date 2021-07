De viva voz, Silvia Pinal confirma que ha dejado el hospital y que ya se encuentra en su casa

La noticia de la reciente hospitalización de Silvia Pinal encendió las alarmas entre sus fans y allegados, quienes preocupados querían saber sobre el estado de salud de la primera actriz y de las razones por las que había sido necesario internarla. Afortunadamente, su familia se encargó de calmar los ánimos y dejar en claro que todo se trataba de una revisión de rutina y que doña Silvia se encontraba bajo supervisión médica, echando así por borda todas las especulaciones que surgieron a raíz de esta información. Sin embargo, la tarde de este sábado, la diva mexicana ha tomado por sorpresa a todos sus fans al reaparecer en las redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a todos los que han mostrado su preocupación por su estado de salud, aprovechando la ocasión para dejar en claro que ya ha dejado el hospital y que se encuentra en casa, bien y de buenas.

Así lo reveló la misma Silvia en un video que ha compartido su hija Sylvia Pasquel en su perfil de Instagram, donde se ha dejado ver de lo más alegre y de muy buen humor, tanto, que se ha tomado el tiempo para bromear con sus seguidores, demostrando así que se encuentra en perfecto estado de salud. “Chicos de la prensa, ¡aquí está su vedette favorita!”, dijo la actriz entre risas, haciendo gala de su gran sentido del humor. “La verdad es que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego, luego el chisme…”, agregó, haciendo referencia a todas las versiones que se difundieron sobre su persona y su salud, luego de que se diera a conocer su hospitalización.

Doña Silvia se encargó de dejar en claro que su hospitalización no fue por un asunto mayúsculo o por que se encontrara grave de salud, y con una enorme sonrisa en el rostro expresó: “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien, y pues estoy listo para otra”, dijo la intérprete, mientras enviaba besos con las manos a todos sus seguidores y agradecía por las atenciones que tuvieron para con ella y su familia durante los días que estuvo en el hospital.

Por su lado, Sylvia Pasquel también se mostró agradecida con su público y celebró por todo lo alto el que su mamá se encuentre bien y en su casa. “¡La diva de México les manda un saludo a toda la prensa! ¡Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá! ¡Hay diva para rato! Y gracias también a todo el público ¡que estuvo enviando mensajes tan hermosos!”, se puede leer al pie del video que ya ha sido visto por más de 23 mil personas.

¿Por qué la hospitalizaron

De acuerdo con Alejandra Guzmán, hija de doña Silvia Pinal, la actriz presentó algunos síntomas de descompensación y una oxigenación baja, y aunque ella nunca se sintió del todo mal, decidieron llevarla al hospital y así estar más tranquilos. La cantante reveló que la descompensación que sufrió su mamá pudo deberse a varios factores: “No había dormido, le dieron unos diuréticos para sus piernas que estaban muy hinchadas y eso le afectó. Entonces, ahorita le están haciendo estudios para ver qué puede tomar o qué no puede tomar y su corazón está entero, mi mamá siempre ha sido muy sana, yo creo que la más sana de la familia, entonces, está bien gracias a Dios. Al rato la voy a ver”, dijo la intérprete a los micrófonos del programa Ventaneando. Alejandra reiteró que doña Silvia estaba lista para irse del hospital desde el momento en que ingreso; sin embargo, prefirieron que se quedara para que la mantuvieran en observación: “No quería quedarse, decía: ‘No ya me siento bien, yo ya me voy’ y yo le decía: ‘Mamá, no puedes irte porque tu corazoncito nos sacó un susto”.

