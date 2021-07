'Este año es mágico… ¡como tú!', Sebastián Rulli a Angelique Boyer en su cumpleaños

Para Angelique Boyer, cada 4 de julio es un día de celebración, pues es en esta fecha cuando festeja por todo lo alto su cumpleaños. Es por eso que para esta ocasión, en la que ha llegado a los 33 años, la actriz ha recibido todo tipo de muestras de cariño de parte de su familia, fans y amigos, quienes a través de redes sociales han consentido a Angelique con los mensajes más especiales. Por supuesto, la dedicatoria de Sebastián Rulli, novio de la actriz, no iba a dejar pasar desapercibida esta fecha tan especial, por lo que no ha dudado en gritar a los cuatro vientos el amor que tiene por su pareja, así como sus mejores deseos para este año que comienza.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el guapo argentino se pronunció al respecto, un instante en donde dejó fluir sus más profundos sentimientos y reveló su lado más espiritual, dedicando a su amada novia un mensaje muy especial. "¡Feliz cumpleaños mi cielo, mi amor! Que sea el mejor de todos hasta hoy. ¡El año de la maestría! Del grado alto de conciencia espiritual. Este año es ‘mágico’… ¡como tú! Representa el ideal del amor en su más pura expresión, significa entrega, sacrificio y compasión. Este año tiene una vibración especial, tienes el potencial en tus manos de generar una evolución infinita, escribió el actor junto a una imagen de Angelique en la que se le puede ver posando plácidamente en un día de playa.

El actor finalizó su lindo mensaje con una especial declaración de amor, dejando en claro su deseo de seguir creando memorias y compartiendo momento a su lado, por muchos años más. “¡Es el año para ser más feliz! Qué afortunado soy de poder festejarlo a tu lado y ojalá vivir la mayor cantidad de esos momentos juntos. Que sigas cumpliendo sueños y ¡más años como este! ¡Te mereces todo lo bueno y más! ¡Te Amo!”, concluyó de lo más emocionado.

La felicitación de su mejor amiga Fernanda Castillo

Quien también se ha sumado a esta celebración ha sido Fernanda Castillo, quien ha formado una linda y cercana amistad con Angelique desde hace muchos años. Es por eso que para esta fecha tan especial, la actriz se ha hecho presente y le ha enviado un especial mensaje a su gran amiga, dejando en claro siempre toda la admiración y respeto que siente por ella, así como el gran cariño que le tiene. Junto a una imagen del pasado, en la que ambas artistas lucen largas cabelleras rubias, Castillo escribió: “Esta foto es tan especial, no porque esté Leonardo DiCaprio en ella, la recuerdo como una de las noches más increíbles, divertidas y especiales de mi vida porque estábamos juntas”, compartió la actriz en su perfil de Instagram.

Fernanda lamentó no poder estar presente de forma física frente a su amiga, sin embargo, eso no fue impedimento para que le hiciera saber lo mucho que la quiere y extraña, deseando poder estar juntas lo más pronto posible. “Hoy, aunque no pueda estar físicamente celebrando tu cumpleaños, quiero que sepas lo mucho que te adoro, lo que extraño tener a mi hermana cerca, lo orgullosa que estoy de ti y lo que agradezco tu ¡mágica existencia! ¡Feliz cumpleaños zanahoria!”, compartió de lo más emocionada.

