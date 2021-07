Andrea Meza vuelve a México por primera vez tras su triunfo en Miss Universo

Luego de su inminente triunfo en Miss Universo, la agenda de Andrea Meza automáticamente se llenó de compromisos a cumplir, lo que le había impedido regresar a México a reencontrarse con su familia y celebrar su corona en su tierra natal. Sin embargo, para fortuna de sus fans, la reina de belleza ya tiene planeada una visita a su estado, Chihuahua, donde además de asistir algunos eventos en su honor y realizar algunas actividades propias de su reinado, podrá reencontrarse con su familia, y especialmente con su mamá, a quien no ha visto desde antes de la competencia. Recordemos que la madre de Meza no pudo asistir a la ceremonia de coronación de su hija debido a que tuvo un problema de salud, por lo que esta visita representa la oportunidad perfecta para su emotivo reencuentro.

Así lo ha revelado la misma Andrea durante un live que realizó a través del prefil de Instagram de Miss Universo, en donde se mostró de lo más ilusionada por volver a su amado México, y en especial a su natal Chihuahua, algo que la tiene muy emocionada, pues por fin podrá ver a su familia. “Estoy súper feliz de contarles que estaré con ustedes en México, en mi bienvenida oficial después de ganar Miss Universo, estoy muy emocionada y ya no puedo esperar para poder compartir este triunfo con ustedes”, expresó con una enorme sonrisa en el rostro durante el en vivo en el que además contestó algunas preguntas de sus seguidores.

Fue entonces que se refirió a su familia, luego de ser cuestionada por uno de sus fans, sobre lo que más desea hacer ahora que se encuentre en su hogar. “Abrazarlos (a su familia), podría llorar, los extraño y no los he visto desde la competencia y mi mamá de hecho no fue, así que no la ha visto por meses, la extraño mucho, pero si hablo con ellos todos los días, nos enviamos mensajes o realizamos llamadas o videollamadas, pero que no es lo mismo, quiero estar con ellos, así que estoy feliz de que tendré tiempo de calidad con ellos y eso me hace muy feliz”, agregó la hermosa mexicana.

Se espera que Andrea Meza arribe a México el próximo 7 de julio y que su estancia se extienda por algunos días, en los que realizará algunas actividades como la visita al Instituto Municipal de las Mujeres, en donde convivirá con algunas de las usuarias y compartirá su historia de éxito, además de asistir a algunas actividades culturales y artísticas. También se espera que se reúna con Deborah Hallal, la próxima representante de México en Miss Universo, e incluso reveló que podría reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque todo dependerá de la agenda del mandatario.

¿Se reunirá con Ximena Navarrete y Lupita Jones?

Como bien se sabe, Andrea Meza ha sido la tercera mexicana en coronarse como la absoluta ganadora de Miss Universo, un logro que comparte con Lupita Jones, quien ganó el certamen en 1991, y con Ximena Navarrate, ganadora del concurso en 2010. Es por eso que los fans de las tres esperan con ansias el momento en el que las tres Miss Universo se reúnan por primera vez. Y aunque todo pintaba para que la visita de Meza fuera el momento ideal para este suceso, lo cierto es que en estos momentos no será posible y ha sido la misma Andrea la que ha explicado el por qué. “No es posible ahora mismo porque creo que Ximena no está en México, ella está embarazada y estará en España. Esperaremos a que ella tenga su bebé y haremos que esa foto suceda, estaré muy emocionada porque admiro mucho a Ximena y a Lupita”, señaló.

