Andrea Legarreta aclara por qué no aparecerá unos días en Hoy

Sin duda alguna, la historia del programa Hoy no se puede contar sin mencionar a Andrea Legarreta, quien ha sido una pieza fundamental en el matutino, pues prácticamente ha estado al frente de él desde que salió al aire hace más de 20 años. Es por eso que ahora que ha revelado que dejará el show de manera temporal, ha dejado a más de uno con el pendiente de lo que podría estar ocurriendo al interior de la producción de Televisa. Consciente del revuelo que ha causado su declaración, Andrea ha salido a aclarar la situación y ha revelado las causas que la han obligado a tomar la decisión de ausentarse algunos días de Hoy, dejando en claro que no se trata de nada malo y que al contrario, ese tiempo lo utilizará para consentirse así misma.

Durante una de sus intervenciones en el matutino, Andrea reveló que se ausentará por una semana del programa. Sin embargo, aprovechó la ocasión para aclarar que su ausencia temporal se deberá a que planea celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 50, el cual celebrará el próximo lunes de julio. “Les tengo un mensaje: si quieren darme un regalo o algo de cumpleaños, si se les antojo, no sé… Soy talla 6 o 5, dependiendo, calzo del 4 y la semana de mi cumpleaños no voy a estar”, expresó la también actriz haciendo gala del buen humor que siempre la ha caracterizado.

Andrea continuó asegurando que la fecha para la recepción de regalos de cumpleaños estaba prevista hasta el próximo 9 de julio, por lo que durante todos estos días le podrían hacer llegar todo lo que quisieran, obviamente todo en tono de broma, siendo el pretexto para explicar su futura ausencia. “La semana de mi cumpleaños no voy a estar, entonces por si quieren, hasta el 9, o sea desde que arranca julio, hasta el 9 recibo regalos… Gracias”, dijo entre risas, dejando en claro que lo de los regalos era una broma, pero que, en efecto, no estará presente durante la semana del 12 de julio en el show.

Marisol González se va de ‘Hoy’

Otra integrante del programa Hoy que ha anunciado que dejará el matutino de manera temporal fue Marisol González, quien entre lágrimas reveló que debido a una decisión personal y pensando al 100 por ciento en su familia, ha decidido hacer un pausa en el terreno profesional. “Me cuesta mucho trabajo hablar, no sé ni por dónde empezar, pero de repente nos queremos partir en mil y queremos que todo esté bien, que todo esté al 100… Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo, aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, dijo la hermosa presentadora durante un segmento del programa.

La también modelo continuó: “Me cuesta mucho porque no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora, es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, esa parte de mamá, de esposa, y pues para atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida. Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto y me han hecho crecer tanto y los quiero mucho”, explicó Marisol quien recibió en todo momento el respaldo de sus compañeras de elenco, Andrea Legarreta, Andy Escalona y Galilea Montijo, que en todo momento apoyó a su amiga tomándola de la mano.

