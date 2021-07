Geraldine Bazán celebra el cumpleaños de su novio en San Miguel de Allende

Luego de varios años de soltería y de disfrutar a su familia al 100, Geraldine Bazán ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor de la mano del empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien desde hace unos meses ha iniciado una nueva relación. Y aunque ha sido muy discreta al respecto, la actriz ha compartido uno que otro vistazo de lo que sucede en su corazón, dejándose ver de lo más enamorada al lado de su nuevo galán. Tal y como lo ha hecho recientemente en sus redes sociales, donde ha compartido algunos detalles de la celebración de cumpleaños de su novio, la cual se ha llevado a cabo en una linda terraza de San Miguel de Allende, Guanajuato, dejando en claro que su relación va viento en popa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de Instagram Stories, Geraldine compartió una serie de publicaciones en las que se le podía ver de lo más guapa, usando un estiloso look denim de dos piezas, siendo el increible top de holanes el elemento que más ha llamado la atención. En otra publicación, la intérprete compartió un video en el que mostró algunas vistas del paisaje nocturno de San Miguel de Allende. Sin embargo, fue un tercer video el que llamó la atención de sus seguidores, pues en el se podía ver al galán de la actriz sentado frente a su pastel, esperando a poder partirlo y mientras escuchaba a los invitados cantarle las mañanitas. Por lo que ha compartido en sus historias, Geraldine dejó en claro que el festejo de su novio se prolongó por toda la noche y que junto a sus allegados la pasaron muy bien.

Fue el pasado 17 de junio cuando Geraldine se dejó fotografiar al lado de Luis Rodrigo, siendo esta la primera vez que pudimos ver a la actriz de la mano de su nuevo novio. La imagen fue tomada durante el viaje que la artista hizo por Monterrey en compañía de Murillo. Cabe destacar que la imagen fue publicada de inicio por él en su cuenta privada, por lo que la intérprete no dudó en replicarla en la suya, dejando evidencia de los momentos tan especiales que está viviendo. En la postal en blanco y negro, se les puede ver a los dos bastante divertidos, haciendo simpáticos gestos y dando muestra de la complicidad que los une, una imagen que sin duda causó revuelo por ser una de las primeras en la que los enamorados se dejan ver juntos.

VER GALERÍA

Muy contenta y enamorada

Recordemos que en días pasados, Geraldine fue la invitada del programa Pinky Promise el cual se transmite por YouTube, en donde respondió las preguntas que le hicieron algunos espectadores, quienes quisieron saber si ya tenía novio. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo entre risas, para luego despejar la duda de su entrevistadora, quien quiso saber si su galán era parte del medio del espectáculo. “No afortunadamente…”, respondió Bazán con toda discreción, poniendo fin a la incertidumbre de una vez por todas.

Durante aquel encuentro entre amigas, Geraldine además expresó su postura sobre el matrimonio, un asunto que tiene muy claro en este momento de su vida, en el que ha trazado planes muy específicos. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, explicó, siendo enfática con su manera de pensar. “La verdad es que ahorita estoy súper en paz, tranquila, como (que) estoy viviendo absolutamente todas las etapas de mi vida, así que nunca digas nunca pero pues sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad, y no lo haría… si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte…”, confesó.

VER GALERÍA