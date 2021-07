América Fernández celebra medio año de amor con su novio

Tras ser testigo de la felicidad de su hermano, Alejandro Fernández Jr, con Alexia Hernández quienes, la semana pasada, protagonizaron un ritual espiritual con el que unieron sus vidas, América Fernández también está celebrando su amor. A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora de joyas, compartió una imagen con la que felicitó a su novio Brando Rosales, por medio año juntos. La hija de El Potrillo publicó una romántica imagen con la que celebró esta especial fecha con su novio con quien, aunque lleva poco tiempo, se ve muy enamorado.

A lo largo de estos seis meses de relación, la joven ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir varias imágenes al lado de su novio con quien, a tenor de estas, tiene una relación muy bonita. Desde que dio a conocer que dejó atrás la soltería, América ha sido discreta a la hora de escribir detalles de su relación, pero no ha tenido reparo en publicar las instantáneas más especiales de su historia, como la que publicó hace ocho días, durante la ceremonia en la que su hermano y su cuñada se juraron amor por segunda ocasión. Se trata de una imagen en la que aparecen ambos, vestidos de blanco, como el resto de los invitados, que América acompañó de la frase: “My boy”.

Siguiendo el consejo de que una imagen dice más que mil palabras, esta tarde, América publicó una foto, captada en blanco y negro, en la que aparece muy sonriente mientras Brando la abraza por la espalda, la hija de Alejandro Fernández se limitó a acompañar esta foto del número 6, haciendo referencia a los meses que tiene juntos y de dos emojis, uno de corazón y otro de carita feliz. La publicación de la joven provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, Valentina Fernández, hermana de América quien, desde que Camila Fernández se casó con Francisco Barba, se ha vuelto su inseparable, pues, durante un tiempo, ambas estuvieron solteras.

¿Habrá otra boda próximamente?

Al ver tan enamorada a América, muchos se han preguntado si será ella la siguiente Fernández en llegar al altar, una pregunta que hace poco, su mamá, América Guinart, despejó durante una entrevista con Ventaneando, donde reveló que, aunque la ve muy ilusionada, no cree que siga los pasos de sus hermanos, al menos no por ahora: “Se casó Camila, se casó Alex, no creo que América se me case pronto”. En aquella conversación, la tapatía, aprovechó para enlistar las cualidades de su hija: “También ya saben que canta muy bonito, también toca instrumentos, como Alex y Camila, solamente que a ella no le ha gustado dedicarse profesionalmente a esto”, comentó.

Sobre la relación con Brando, Guinart destacó: “Ella tiene ahorita no mucho tiempo con su novio, había tenido otra relación, creo que había cumplido 3 años y ahorita tiene ya unos meses con otra pareja y está muy contenta”. Por último, la mamá de los tres hijos mayores de El Potrillo reveló que América está muy enfocada en su labor profesional como diseñadora, un área en la que tiene mucho talento e ideas por desarrollar: “Ahorita está haciendo una marca de ropa que quiere lanzar, América es muy creativa también, ella siempre se ha ido por lo fashion, el diseño de joyas, de ropa, todo eso, es muy buena, súper padre lo que está haciendo”, dijo.