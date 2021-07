El Canelo y su amorosa felicitación de cumpleaños a su esposa Fernanda Gómez

Después de que Fernanda Gómez y Saúl El Canelo Álvarez protagonizaron la llamada boda del año, un evento que compartieron, en exclusiva para ¡HOLA!, los ahora esposos se visten nuevamente de fiesta, en esta ocasión, para celebrar el cumpleaños de la tapatía quien, por primera vez, lo hace como esposa del famoso pugilista. Para esta especial fecha, el boxeador utilizó su cuenta de Instagram para felicitarla y dedicarle un cariñoso mensaje que acompañó de una instantánea que sacó del baúl de los recuerdos, cuando comenzaban su relación amorosa. La imagen causó revuelo entre sus más de 10 millones de seguidores alrededor del mundo, tal como sucedió hace unos días cuando, por primera ocasión, compartió una imagen de sus tres hijos, Emily, María Fernanda y Saúl Adiel, juntos.

VER GALERÍA

Desde muy temprano, El Canelo publicó en su perfil esta felicitación a su esposa a quien describió como una mujer única: “¡Feliz cumpleaños mi hermosa esposa @Fernandagmtz. No existen palabras para expresar todo el amor y lo feliz que me hace saber que tengo a una mujer como tú. Te amo”, se lee como descripción de la imagen que provocó la reacción de más de 630 mil de sus seguidores que le dieron like. Destaca también la reacción de la cumpleañera quien agradeció, en el espacio de los comentarios, este lindo gesto por parte de su esposo: “Te amo, muchas gracias mi niño hermoso. Afortunada de tenerte a mi lado. Gracias por tanto mi esposo el más hermoso del mundo, por dentro y por fuera”, le escribió Fernanda Gómez a El Canelo con quien, recientemente, regresó de su Luna de Miel por Europa.

VER GALERÍA

Además de responderle en su feed, Fernanda Gómez retomó la publicación de su esposo y la compartió en sus historias, donde escribió, en inglés: “Amo a mi esposo”. La tapatía también publicó la foto que El Canelo subió en sus stories donde se ven caminando juntos y que él acompañó de un emoji de corazón. La esposa del boxeador utilizó esta red social para agradecer a todos sus amigos y miembros de su familia que la felicitaron a través de redes sociales donde, una de sus amigas compartió una foto de la infancia de la tapatía. En este espacio, Fernanda también agradeció a su mamá por el obsequio que le dio por su cumpleaños número 25: “Te amo ma”, se lee sobre una imagen donde mostró la foto que su mamá incluyó en su regalo y que acompañó de la frase: “Para mi peque”.

La novia del año

Fernanda Gómez celebra este cumpleaños, convertida en la señora de Álvarez, un evento que se convirtió en el más espectacular de lo que va de este 2021, no sólo por la gran producción que requirió la boda que se celebró en la Catedral de Guadalajara, hasta donde invitados de la talla de JBalvin y su novia Valetina Ferrer, Prince Royce y su esposo; los Aguilar y una larga lista de celebridades se dieron cita. Tras ser la protagonista del día más importante de su vida, Fernanda compartió con sus seguidores de Instagram varias fotos, que formaron parte del reportaje que ¡HOLA! hizo para los novios, con las que agradeció a El Canelo por tan espectacular celebración: “Agradecida por tantas muestras de cariño, a Dios, a mi esposo, por hacerme la boda de mis sueños. A nuestra familia y a un gran equipo que hizo que todo esto fuera posible”, escribió.

VER GALERÍA

Pero no sólo la producción del evento fue algo sin precedentes, el vestido con el que Fernanda caminó hacía el altar dejó a todos con la boca abierta. Convertida en una novia de alta costura, la tapatía ingresó a la Catedral de Guadalajara con un vestido blanco confeccionado por Elie Saab. Eligió un diseño de corte muy clásico, sin mangas, con un enorme faldón bordado de pedrería con el que parecía una verdadera princesa de cuento de hadas. La novia complementó su atuendo con un hermoso tocado con forma de corona de hojas de olivo, lleno de cristales y perlas, del cual se sostenía el enorme velo que cubría el discreto escote de la espalda, sin duda, un accesorio que le dio un toque muy especial a todo su atuendo.