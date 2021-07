Juez niega a Britney Spears remover el control financiero de su padre

Hace apenas unos días, Britney Spears se presentó ante una Corte -vía remota- para declarar por primera vez en el juicio que emprendió para librarse de la tutela de su padre, Jamie Spears, bajo la que se encuentra desde hace 13 años. En sus declaraciones, que no tardaron en filtrarse a la prensa, la cantante confesó su deseo por convertirse en madre nuevamente, el cual aseguró, no puede cumplir mientras se encuentre bajo la responsabilidad de un tutor ya que, en su actual estatus, las decisiones más personales le están restringidas. Estas palabras conmovieron profundamente a muchas personas, entre ellas algunos famosos, como Christina Aguilera que no tardaron en manifestarle su apoyo. Tras el sentido testimonio que dio la Princesa del Pop, un tribunal de Los Ángeles ha denegado su petición para que su padre deje de controlar su fortuna como lo ha hecho hasta ahora.

Se ha dado a conocer que la juez Brenda Penny, que preside el caso ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, firmó un nuevo fallo con el que ha denegado la solicitud de la cantante de destituir a su padre como el tutor legal de su patrimonio. Si bien esta resolución se da justamente después de que Britney declarara ante la Corte, no es resultado de dicha audiencia y realmente responde a una petición presentada en noviembre por su abogado, Sam Ingham, con la que se solicitaba que el fideicomiso Bessemer Trust sirviera como co-tutor de la intérprete en lo que respecta a sus finanzas. Sin embargo, diversos medios han señalado que la intérprete ya le pidió a su representante que haga una petición formal para terminar de una vez por todas con la tutela. “Britney ha hablado con Sam varias veces desde la semana pasada y le ha pedido a quemarropa, una vez más, que presente la documentación para terminar con esto”, dijo una fuente citada por la cadena CNN.

El testimonio de Britney

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hacen sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa. Haré terapia una vez a la semana, porque la necesito”, comentó la cantante al inicio de la audiencia de acuerdo con TMZ. La cantante habló de sus planea a futuro y reveló su deseo de convertirse nuevamente en madre. “Quiero casarme y tener un bebé. Quería quitarme el DIU y tener un bebé, pero el tutor no me deja porque no quiere que tenga otro hijo”, explicó la cantante.

La cantante también se refirió al tema de la administración de su fortuna y según reveló dicho medio, denunció que durante su gira por Las Vegas fue obligada a terminar la temporada pese a que se encontraba agotada: “La tutela desde el principio no tiene sentido. Le pago dinero a la gente y ellos me controlan. Trabajé desde que tenía 17 años y esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”, agregó Britney.

La decisión de un juez que mantiene a Britney pajo el control de su padre

No es secreto para nadie que la Princesa del Pop ha vivido algunos altibajos emocionales, así como crisis que han alcanzado la esfera pública. Una de ellas ocurrió en febrero de 2007, cuando ella misma se rapó la cabeza frente a las cámaras. Ese y otros incidentes resultaron en que en 2008 su padre fuera designado como su tutor legal. Sin embargo, en 2019, debido a complicaciones de salud, Jamie Spears cedió de manera temporal, la figura de tutor de Britney a la abogada Jodi Montgomery, situación por la que en marzo, la cantante solicitó a un juez que este nombramiento legal le fuera retirado permanentemente a su padre para nombrar de manera definitiva a Montgomery como su tutora, en cuanto a los asuntos de salud y decisiones medicas sobre ella, sin embargo, ésta como otra de las peticiones que la intérprete ha interpuesto, no le han sido concedidas.

