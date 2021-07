Juan Soler bromea sobre su puesto como el abuelo más guapo: 'Ahí te voy Alejandro Fernández'

Sin lugar a dudas, Juan Soler se encuentra en el mejor momento de su vida, y no sólo por los éxitos que ha cosechado hasta ahora en la pantalla, sino porque en el plano personal tiene grandes ilusiones. Por un lado, el intérprete de origen argentino ha revelado que está muy enamorado y que muy pronto presentará públicamente a la mujer que se ha ganado su corazón. Y por otro, está estrenando su faceta de abuelo, pues su hija mayor, Valentina, le ha dado su primera nieta. Feliz por esta emocionante etapa, el actor ha bromeado sobre disputarle el puesto a otro de los galanes que está disfrutando de un momento similar: Alejandro Fernández.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unos días, Juan acudió a un evento en la Ciudad de México en el que, ante la insistencia de la prensa, compartió de muy buena gana algunos detalles sobre su vida personal, entre ellos lo relacionado a su hija mayor y su nueva bebé. “Valentina, ella tiene 29 años, está casada hace seis años, y después de tanto, como cuchillito de palo, ya me dio mi nieta, se llama Alfonsina, tiene tres meses”, dijo el actor con una gran sonrisa. Tal como lo ha mencionado en otras ocasiones, el protagonista de La Mexicana y El Güero explicó que debido al panorama que actualmente se vive en su país natal debido a la pandemia, no ha podido conocer en persona a la bebita. “Todavía no puedo ir a conocerla, porque Argentina cerró las fronteras, mi trabajo ahora no me lo permitió, pero ya prontito les mandaré fotos de Alfonsina para que vean la belleza de nieta que tengo”, agregó.

VER GALERÍA

Cuestionado sobre cómo ha sido para él asumir esta nueva etapa de su vida, Soler aseguró que la ve como algo totalmente natural. “Tienes una hija, tu hija se casa te da nietos, y pues es natural”, comentó. En este encuentro con la prensa, una reportera lanzó un comentario refiriéndose al actor como el ‘abuelo más codiciado’, palabras que él tomó con muy buen humor y que respondió en tono de broma. “¡Vamos todavía! Ahí te voy Alejandro Fernández, ahí te voy”, expresó entre risas. Y es que, al igual que él, El Potrillo le dio la bienvenida a su primera nieta hace poco. Cayetana, la hija de Camila Fernández y Francisco Barba, nació el pasado 14 de marzo, tal como lo dio a conocer en su momento ¡HOLA! La pequeña Alfonsina vino al mundo por esas mismas fechas, de hecho, tan sólo tres días después que la nieta del cantante mexicano.

VER GALERÍA

La situación que le ha impedido conocer a su nieta

A principios del mes pasado, Juan explicó en entrevista con el programa Hoy que debido a las circunstancias derivadas de la pandemia no ha podido viajar a Argentina a ver a su hija y nieta. “Estamos con un problema enorme (en Argentina) entrar o salir, no sabes si llegues y puedas salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay una sola aerolínea que es la aerolínea de bandera nuestra, que es un desastre, entonces no he podido conocer a mi nieta todavía”, comentó al matutino.

Sin embargo, la distancia no ha sido un obstáculo para que el galán de telenovelas se mantenga en contacto con su hija en Sudamérica, pues de hecho, contó que durante el reciente festejo por el Día del Padre compartió con ella a la distancia. “Increíble, con Mía y con Azul comiendo, y con Valentina, que está en Argentina, haciendo videoconferencia”, dijo en su encuentro con la prensa cuando le preguntaron por su celebración como papá.

VER GALERÍA