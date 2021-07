Ale Capetillo sorprende con su talento vocal al ritmo de Justin Bieber

Si por algo se ha hecho famosa la familia Capetillo Gaytán, es por el gran talento de cada uno de sus miembros. De hecho, los hijos de Biby y Eduardo han dejado en claro en más de una ocasión que han heredado muchas de las cualidades que sus famosos padres poseen, desde la belleza física y la encantadora personalidad de ambos, hasta sus habilidades artísticas. La última en hacerlo ha sido la guapa Ale Capetillo, quien desde España se ha dejado ver cantando Love Yourself de Justin Bieber, una divertida interpretación que ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores, pues sin duda la joven influencer ha dejado en claro que su talento vocal es grande y que si así lo decidiera podría dedicarse a la música y seguirle los pasos a sus papás, quienes son todos unos viejos lobos de mar en el mundo del espectáculo. En el video, Ale se ha mostrado de lo más simpática mientras canta, pues además de demostrar su talento, también hizo gala de su buen humor, pues en algunas partes de la canción llegó a olvidar la letra, lo que hizo que rompiera en risas. “¿Por qué siempre canto canciones que no me sé?”, exclamó la hija de Biby y Eduardo. Da play al video y sé testigo del momento más musical de Ale Capetillo.

