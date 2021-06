'Yo no me quería casar', confiesa Sofía Rivera Torres sobre su relación con Eduardo Videgaray

A finales de octubre, casi dos meses después de haberse comprometido, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres se convirtieron en marido y mujer en una íntima ceremonia celebrada en la Ciudad de México. El conductor ya había confesado su disposición a casarse nuevamente y esta posibilidad que terminó por materializarse cuando su relación con su también colega se fue haciendo cada vez más sólida. Ahora que han pasado casi ocho meses desde su enlace, la pareja ha reflexionado sobre su relación, y la guapa presentadora ha confesado que ella no tenía entre planes unirse en matrimonio, sin embargo, fueron las circunstancias y el gran amor hacia Eduardo lo que la convencieron de dar este paso, del que hoy no se arrepiente en lo absoluto.

Con la elocuencia y sentido del humor que la caracterizan, Sofía contó que, aunque en un inicio tenía dudas sobre entablar fue que una relación con Eduardo, éstas terminaron por desvanecerse. “‘Qué va a pensar mi familia, qué puede pasar con este g%&%, 23 años mayor’”, dijo durante una sincera charla en el programa Montse & Joe a la que asistió acompañada por Videgaray. “Él mismo ha dicho: ‘Yo entiendo a mí me pasaría’. Casi cualquier persona que su hija empieza a salir con alguien con quien trabaja o tu hermana, 23 años mayor… Te dicen corre, corre para el otro lado”, continuó la conductora, antes de señalar que, pese a todos los pronósticos, decidió seguir su corazón. “No hice caso y no me he arrepentido”, dijo al acariciar tiernamente la mejilla de su esposo.

“Empezamos a trabajar juntos y pues ya viéndolo todos los días me empezó a caer bien… Dije, ‘este g#&% no es un mujeriego, fiestero, bully es totalmente otra cosa”, continuó Rivera Torres al contar cómo fue que la relación profesional se transformó en lo que ahora es. “¿Lo agarraste vividito?”, preguntó una de las anfitrionas del programa, a lo que Sofía respondió: “Yo creo que maduro”, A su vez, Sofía destacó el valor de la experiencia, en todos los aspectos, tanto en hombres como en mujeres. “Estoy hablando del tema laboral, del tema de poder viajar, conocer el mundo, tener cultura, tener mundo verdaderamente y de que cuando me case sea por me da mi rec&%$#&%$ gana casarme y no porque la sociedad esté: ‘¿Para cuándo? Te estás quedando…’”, explicó Sofía, para luego revelar: “Yo no me quería casar, o sea realmente él era el de la prisa”.

Ante esta confesión, Eduardo tomó la palabra y contó cómo fue que se dieron las cosas hasta que finalmente se unieron en matrimonio. “Llegó la pandemia y entonces le dije: ‘Oye, mejor vente a vivir conmigo ya a la casa’”, recordó el conductor de ¡Qué importa!, explicando además que consideró esta medida puesto que el padre de Sofía era vulnerable a un posible contagio de Covid por la edad. “Entonces nos fuimos a vivir juntos, y le llamamos nuestra ‘cuarentena de miel’ porque estuvimos solos metidos ahí en la casa durante varios meses”, continuó Videgaray. “Andrea, mi hija se fue con mi hermana a San Antonio, ahí estuvo varios meses, entonces estuvimos solitos ella y yo, y dijimos: ‘Nos entendemos a todo dar queremos seguir juntos’” contó Eduardo. “Pasaron la prueba”, comentó Montserrat Olivier. “Sí y pues ya ‘Mejor vamos a casarnos’”, contestó el conductor al recordar su resolución. “Esta cañón, nosotros nos dimos cuenta cuando nos fuimos a vivir juntos que como mejor funcionamos es estando pegados todo el día y eso muy poca gente lo dice”, reconoció Sofía.

Su romántica boda secreta

Fue el pasado 31 de octubre cuando los conductores sorprendieron a sus seguidores en redes sociales con las primeras imágenes de su enlace matrimonial por lo civil: “Ayer me disfracé de novia y hoy desperté junto a mi esposo. Te amo Eduardo Videgaray. Gracias a todas las personas que hicieron realidad este sueño de unir nuestras vidas oficialmente”, escribió la conductora un día después de su boda. Convertida ya en una mujer casa, la conductora compartió algunos detalles de la ceremonia en un Live en Instagram. “Hicimos una boda muy, muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema del Covid-19 y por todo lo que estamos viviendo, la hicimos en una terraza totalmente al aire libre, fue en el Hotel Condesa del DF, las personas que conocen esa terraza saben que está espectacular, tiene cupo para 200 personas; sin embargo, fueron 15 invitados y 15 invitados, realmente fueron muy pocas personas”, detalló entonces. A su vez, reveló los motivos por los cuales ella y Eduardo decidieron ser muy reservados sobre su enlace. “Parte de la razón por la cual quisimos mantener todo esto en secreto y despistar un poco con la fecha de nuestra boda, fue porque nos empezaron a llegar rumores de que se había filtrado la fecha y lo que más nos preocupaba era tener a medios ahí, gente que quisiera llegar o tomarse foto con nosotros o tener algunos medios como obstruyendo el paso para entrar al hotel porque, obviamente, nuestra prioridad fue cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros invitados”, señaló.

Con esta misma preocupación, Sofía reveló en marzo pasado que aún no tenían fecha prevista para una ceremonia religiosa para unirse en matrimonio: “Tenemos pendiente la boda religiosa, pero la verdad no sé si este 2021, totalmente eso del Covid-19 y estemos todos vacunados, familiares y amigos vacunados, empezamos a planear”, dijo entonces en una interacción con sus seguidores en Instagram.

