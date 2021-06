¡Felices 53! Chayanne celebra con una fiesta muy boricua su cumpleaños

Para Chayanne, su familia y sus millones de fans, cada 28 de junio es un día de celebración, pues es en esta fecha cuando el intérprete de Un Siglo sin Ti festeja su cumpleaños. Es por eso que el pasado lunes, las redes sociales se llenaron de felicitaciones y muestras de cariño para el guapo cantante, quien ha hecho eco de esta celebración en sus redes sociales, agradeciendo por todos los buenos deseos que ha recibió a lo largo de su día especial, dejándose ver de lo más animado y junto a su increíble pastel de cumpleaños.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el cantante compartió unas fotografías con las que mostró detalles de su celebración. En ellas, se puede ver al guapo boricua posando de lo más alegre al lado de su pastel, el cual estuvo inspirado en los detalles más especiales de la ‘Isla del Encanto’. “Mi gente bonita, ¡celebro con todos ustedes! Gracias por los mensajes y las bendiciones. ¡Los quiero!”, escribió el artista que en esta ocasión celebra su cumpleaños número 53, luciendo de lo más guapo y jovial como siempre, mostrando su encantadora sonrisa con la que ha conquistado millones de corazones en todo el mundo.

Por supuesto, su hija Isadora, quien suele tener una actividad constante en sus redes sociales, no dejó pasar desapercibida esta fecha y a través de su perfil de Instagram compartió una enternecedora felicitación para su papá, la cual acompañó de dos lindas postales, una donde aparece el artista rodeado de su familia, y otra de su juventud. “¡Fafi! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por enseñarnos cómo vivir y que cada día es un regalo. Te amamos”, escribió la jovencita de lo más emocionada.

Además de su hija, se han unido a la celebración algunos de sus colegas más famosos, quienes en redes sociales han expresado sus buenos deseos para Chayanne, así como el gran cariño y admiración que tienen por él. Uno de ellos fue el cantante Guaynaa, novio de su sobrina Lele Pons, quien debajo de la publicación de Isadora envió su cariño al cantante y todo su clan. “Felicidades, familia”, escribió el intérprete de Monterrey. Otros famosos que le enviaron sus felicitaciones virtuales fueron Olga Tañón, Lucero y Yuri, con quien por cierto, hace varios años, compartió créditos en la telenovela Volver a Empezar.

La heredera de su talento

Aunque Chayanne y su familia suelen ser muy discretos con su vida íntima, en los últimos meses, Isadora se ha abierto un poco más con sus seguidores, dejándolos entrar un poquito más a su intimidad e incluso mostrándoles parte de su vida familiar. Además, la guapa jovencita también se ha encargado de demostrar que es digna heredera del talento de su padre, y que incluso podría seguirle los pasos muy de cerca. Y es que recientemente, Isadora sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece interpretando la canción No hay nadie más, de Sebastián Yatra. Además del innegable talento vocal del que es poseedora, la hija menor del intérprete mostró que también tiene habilidades con los instrumentos musicales, pues ella misma tocó el piano.

Si bien, este video ha causado revuelo entre sus seguidores, no es la primera vez que Isadora muestra su gran talento para el canto. La joven artista sorprendió a todos al compartir un video cantando el emblemático tema de The Beatles, Le It Be, ganándose el reconocimiento de sus seguidores, quienes le ha augurado una exitosa carrera musical, en caso de que decidiera seguir el camino de la vida artística y conquistar los escenarios como lo hace su guapo papá.

