Tania Rincón vence al Covid-19 y retoma su lugar en Guerreros 2021

Completamente recuperada y con una enorme sonrisa en el rostro, fue como Tania Rincón retomo su lugar en el programa Guerreros 2021, del cual se tuvo que ausentar por algunas semanas, lugo de que fuera diagnosticada con Covid-19, situación que la llevaría a retirarse de la producción temporalmente y aislarse en casa hasta el día de su alta. Por fortuna, la guapa michoacana superó la enfermedad sin mayores contratiempos y reapareció en el programa de lo más emocionada y agradecida por tener la oportunidad de seguir haciendo lo que más le gusta y por haber pasado por esta experiencia de la mejor manera, pues detalló, no necesitó de mayores cuidados, ni de una hospitalización.

Luego de varios días fuera de la producción, Tania retomó su trabajo y de lo más sincera agradeció a todo el staff del show, así como a sus fans, por todo el apoyo que le demostraron a lo largo de estas semanas en las que se mantuvo aislada y en recuperación. “Estoy feliz de estar de regreso, todavía no lo puedo creer, siento que fue una pesadilla el haber estado tanto tiempo encerrada en casa, pero estoy muy contenta”, expresó la presentadora, quien vestía un conjunto deportivo en color palo de rosa, el cual combinó con una gabardina transparente y con aplicaciones blancas, luciendo guapísima como siempre.

Tania se tomó un tiempo para reflexionar sobre la dura experiencia que vivió, así como de las lecciones aprendidas tras su enfermedad. “Hoy volteo al cielo y digo gracias porque no me tocó estar postrada en una cama o tener que haber sido ingresada a un hospital; mis síntomas fueron leves. Esto nos tiene que servir siempre de aprendizaje, que este bicho a veces se quiere pasar de listo y nosotros tenemos que entender que por más que existan vacunas y que el semáforo se ponga de cualquier color, nosotros no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos por los que están aquí, por los que se nos fueron”, expresó conmovida.

Por otro lado, en sus redes sociales, Rincón compartió una serie de fotografías en las que presumió su excéntrico look para su gran regreso a la televisión, junto a las cuales adjunto un lindo mensaje en el que volvió a hacer énfasis en la importancia de no bajar la guardia y seguir cuidándonos, pues la pandemia aún no está superada. “Qué bendición poder estar de regreso en mi trabajo que amo y disfruto. Atesorando más que nunca la salud y deseando que esta semana ya todos los Guerreros se reincorporen. A seguir cuidándonos mucho para que pronto se acabe este bicho. Gracias por el cariño me siento muy querida y afortunada”, finalizó la exreina de belleza.

Razones para agradecer...

Durante la transmisión del programa Guerreros, Tania fue sorprendida por la producción quien le hizo llegar un mensaje de aliento de parte de su padre, don Carlos Rincón, quien la semana pasada fue sometido a una cirugía para retirarle un tumor que le había sido detectado, todo esto mientras la presentadora permanecía aislada y recuperándose del Covid. Fue por eso que la sorpresa fue doble para ella, por lo que su emoción fue evidente. “No lo veía venir, me encanta recibir este saludo… Mi papá tuvo que ser operado el miércoles de la semana pasada, le detectaron un tumor en la vejiga, que rápidamente se lo sacaron y por fortuna se lo quitaron a tiempo. Este tipo de sacudidas te hace darte cuenta lo vulnerables que somos y lo mucho que tenemos que aprovechar la vida cada minuto y lo mucho que debemos atesorar la salud”, expresó.

