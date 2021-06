Las románticas palabras de Thalía para Tommy Mottola: '¡Ahora te amo más!'

Sin duda alguna, Thalía y Tommy Mottola han formado uno de los matrimonios más sólidos y admirados del mundo del espectáculo. Y es que la pareja ha formado una linda familia al lado de sus dos hijos, Sabrina y Matthew, y a más de 20 años de su idílica boda, ambos se siguen viendo igual de enamorados que la vez en la que se dieron el ‘Sí, acepto’ en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Prueba de ello es la reciente publicación que ambos famosos se han dedicado en sus redes sociales, donde han compartido una linda foto del pasado con la que han reflexionado sobre el paso del tiempo y la forma en la que su relación ha crecido, la cual siempre ha estado basada en el amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió una linda fotografía en la que se le puede ver en compañía de su amado Tommy, disfrutando de una romántica cena en un restaurante italiano de Nueva York. De acuerdo con la misma Thalía, esta foto fue tomada hace ya varios años, cuando aún no se convertían en padres y recién se habían convertido en marido y mujer. “¡Qué gran foto me acaban de taguear! ¡Esos buenos tiempos de recién casados, en uno de nuestros restaurantes favoritos que creo que ya ni siquiera existe… ¡Da Silvano! Allá solíamos ir por el linguine alle vongole, flor de calabaza rellena de queso mozzarella, acompañados de martinis y vinito helado, seguidos de tartuffo, cannoli y un expreso con su ‘splash’ de licor de anisette. Claro, antes de nuestros maravillosos hijos”, escribió la intérprete de No me acuerdo al pie de la fotografía con la que ha logrado más de 380 mil likes de parte de sus seguidores.

El haber recordado estos tiempos puso a Thalía en un mood muy romántico, por lo que no dudó en terminar su mensaje con una emocionante declaración de amor dedicada a su a marido, dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca. “@tommymottola te amo tanto mi amor… como el primer día en que te vi, hace más de 20 años, ¡solo que ahora te amo más! Salud por el amor a la mexicana (e italiana)”, finalizó la cantante agregando algunos hashtags relacionados con el amor.

VER GALERÍA

Por supuesto, Tommy no pudo resistirse a la tierna publicación que su mujer le dedicó, por lo que casi de inmediato reaccionó a la fotografía y al mensaje que compartió, y debajo contestó con las palabras más románticas. “¡Mi amor, te amo por siempre! Cada día de nuestra vida juntos ha sido la mayor aventura y regalo para mí. Tú eres mi luz y mi salvación ... ¡El centro de fuerza para nuestra familia! Enamorado de ti por siempre”, compartió de lo más enamorado el magnate, haciendo gala del gran amor que tiene por la madre de sus dos hijos menores.

20 años de mucho amor

El pasado 2 de diciembre, Thalía y Tommy Mottola celebraron por todo lo alto su aniversario de bodas número 20. Y aunque la pandemia impidió que su festejo fuera tan grande como ellos lo deseaban, ese no fue motivo suficiente para que se dedicaran las palabras más románticas y disfrutaran de una íntima velada. “Feliz aniversario amor mío. Estos 22 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. 20 años atrás, salíamos de la Catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta donde hemos llegado mi amor. Te amo profundamente hoy y siempre y agradezco a Dios el que juntos podamos acompañar a nuestros hijos por esta vida. ¡Felices 20 años de matrimonio mi amado @Tommymottolla!”, escribió Thalía en su perfil de Instagram en donde también compartió un romántico video en el que rescató algunas de las imágenes más entrañables del día de su boda.

Por su parte, Tommy Mottola también recurrió a su Instagram para publicar un video, también con los mejores momentos de su boda que acompañó de la marcha nupcial: “¡Feliz aniversario, mi vida, mi amor, mi todo! @Thalia hace 20 años hoy caminamos por el pasillo de la Catedral de San Patricio y toda mi vida cambió para siempre. Me tomó mucho tiempo, pero Dios es bueno y me trajo al amor de mi vida y mi único y verdadero amor, que está ahí para mí todo el tiempo, sin importar qué, incondicionalmente. Estoy contigo ahora y hasta el infinito. Te amo, mi amor”, escribió en inglés el productor a quien Thalía respondió en español: “Te amo, mi amor”.

VER GALERÍA