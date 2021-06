Mia Rubín se sincera sobre las críticas: 'Te mentiría si te digo que no me afecta' La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín reveló detalles de su vida personal en una dinámica con sus fanáticos

La emoción crece cada día en el corazón de Mia Rubín, quien de la mano de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín, ha podido dar pasos firmes en la consolidación de cada uno de sus sueños, no solo incursionando en la música y el canto, pues recientemente también ha celebrado su graduación de secundaria, un acontecimiento que le ha merecido todo el reconocimiento y las felicitaciones por parte de sus seres queridos. A la par de todo esto, la jovencita está feliz por el apoyo que le han brindado sus seguidores en redes sociales, con quienes llevó a cabo una reveladora y divertida sesión de preguntas y respuestas, en la que abordó diversos temas, desde sus inquietudes artísticas y planes a futuro, hasta la manera en que actualmente asume las críticas, un aspecto que sin duda ha sabido llevar con plena madurez.

Sin más preámbulo, Mia se refirió a los comentarios negativos que de repente suele recibir por parte de algunos usuarios en la red, un aspecto del que ninguna figura pública puede escapar. Sin embargo, ha aprendido a trabajar en ello y pasar por alto los dichos de quienes, regularmente, actúan desde el anonimato. “Mentiría si te dijera que luego no me afectan, pero intento enfocarme en los positivos y en todo el amor que recibo de la gente que me quiere…”, aseguró la intérprete, quien dio muestra de la buena actitud que mantiene ante las experiencias que marcan la vida de una figura pública. “A veces es complicado, pero siempre encuentro una manera de levantarme y seguir adelante…”, comentó.

Al ser cuestionada sobre si ha sido difícil ser hija de papás famosos, Mia respondió con toda sinceridad, reiterando el importante compromiso que ha asumido para trabajar y hacerse de un nombre en el espectáculo. “La verdad sí lo es, pero lo considero como una oportunidad para poder trabajar muy duro y esforzarme para poder ganarme un nombre propio en esta industria. A parte de que gracias a ellos supe que esta siempre ha sido mi pasión y que me quiero dedicar a esto el resto de mi vida…”, aseguró la hija mayor de Erik y Andrea. “Son super alivianados. Es muy padre que confíen en mí y que tengamos una relación en la que nos podemos contar todo…”, agregó.

¿Le gustaría debutar en las telenovelas?

Entre otras cosas, Mia respondió a otra de las mayores interrogantes entre sus fanáticos, quienes al ser testigos de su incontenible talento, han querido saber si, al igual que su hermana Nina, ha tenido deseos de debutar algún día en el mundo de las telenovelas, un aspecto que, por el momento tiene muy claro. “Nunca diré nunca, pero no es algo que me llame tanto la atención por el momento. ¿Quién sabe? Chance y en un futuro…”, explicó sin más rodeos, dejando así abierta una posibilidad.

Finalmente, Mia también fue cuestionada sobre la manera en que hoy vislumbra su vida sentimental dentro de varios años, incluso respondiendo a las preguntas de quienes quisieron averiguar si le gustaría casarse algún día. “La verdad no lo sé. Sería en un punto de mi vida en donde me sienta realizada y lista para compartir mi vida con alguien. Hablando de hijos, creo que me gustaría tener dos (pero en un futuro muy lejano). Me gustaría tener a alguien que siempre me ponga feliz, que no pueda dejar de sonreír cuando esté con él…”, afirmó la joven, que se ha caracterizado por ser muy transparente con sus fanáticos.

