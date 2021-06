¡Y encesta! Eiza González convertida en una estrella del basquetbol

Hace casi un mes, Eiza González fue reconocida como la mujer más taquillera de Hollywood, logro más que merecido, pues la actriz ha demostrado ser muy dedicada en lo que a su carrera se refiere. “Esto va para mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo porque ustedes son los que van al cine”, expresaba entonces conmovida en su cuenta de Twitter. Y es que, con su belleza y talento innegables, la mexicana ha destacado en películas como Bloodshot, I Care a Lot y más recientemente Godzilla vs. Kong, en las que ha compartido créditos con grandes estrellas de la industria. Sin embargo, las habilidades de esta guapa mujer no se limitan a la actuación, pues también tiene su faceta como cantante, y aunque ahora no está en focada en ellea, de vez en cuando da alguna pequeña muestra en redes sociales de su entonada voz. Y si el público creía que ahó terminaban sus destrezas, les tenemos noticias, pues la intérprete ha confirmado que además de todo lo anterior es una ágil basquetbolista. Junto a su amigo David Appleton, Eiza se lució sobre la cancha encestando varios tiros como toda una profesional; haz click abajo para verla.

