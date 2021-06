Mijares revela la razón por la que fue visto en silla de ruedas: 'Estoy muy bien'

Sin duda alguna, Mijares es una de las celebridades más trasparentes del mundo del espectáculo. A pesar de la discreción con la que suele manejarse y de que prefiere mantener sus asuntos personales al margen de su carrera, el cantante siempre está abierto a hablar o aclarar ciertos puntos de lo que sucede al interior de su intimidad, evitando así las especulaciones y rumores en torno a él. Tal y como lo hizo recientemente, cuando fue visto a su llegada a las instalaciones de Televisa en silla de ruedas, algo que sin duda llamó la atención de los presentes y que preocupó a algunos de sus fans. Con la sinceridad que suele caracterizarlo, el intérprete de Soldado del Amor se tomó un tiempo para hablar de la situación por la que atraviesa y la razón por la que se encuentra en silla de ruedas, dejando en claro que se encuentra bien y no hay nada de qué preocuparse.

En entrevista con el programa Hoy, el cantante se mostró de muy buen humor y con total sinceridad reveló que debido a una lesión de hace muchos años, tuvo que someterse a una cirugía en la rodilla. “(Estoy) muy bien, muy bien, me operaron, pero bien, me pusieron mi prótesis de rodilla… Ya la teníamos que hacer (la cirugía) desde antes, pero ya la pudimos hacer”, dijo el cantante, señalando que esta operación es el resultado de otras dos intervenciones que tuvo en el pasado. “Ya me habían operado tres veces, jugaba mucho futbol, la primera operación fue en el 73, la segunda en el 96 y luego esta”, dijo mientras avanzaba por los pasillos de Televisa a bordo de su silla de ruedas.

El artista de 63 años compartió algunos detalles sobre la cirugía a la que fue sometido hace unos días, así como las razones por las que la había pospuesto, asegurando que será cuestión de semanas para que pueda retomar su vida al 100 y dejar de depender de la silla de ruedas y el bastón con el que se apoya. “Ahora sí me pusieron la prótesis, las anteriores fue de más meterle un raspadito… Ya teníamos planeado hacer, lo que pasa es que desde que arrancó la gira con Emmanuel, el Tour Amigos, llevamos ocho años haciéndola, y hasta ahorita hubo la oportunidad de hacerla”, comentó Mijares. “Ellos (los doctores) creen que en un mes, más o menos va a estar al 100…”, finalizó.

Una cirugía muy necesaria

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Mijares ya se había referido a la ciurugía a la que fue sometido reciamente, algo que según contó en aquella ocasión, había postergado por falta de tiempo y por la fuerte carga de trabajo, por lo que incluso sobre el escenario tuvo que tomar algunas precauciones para llevar a cabo al 100 su trabajo y cuidar de no afectar más su rodilla.

"Ya me han operado tres veces, ya lo que sigue es la prótesis; de hecho, los shows los hago con rodillera, me puedo operar ahorita o en 10 años y mínimo voy tener que estar tres meses tranquilo", detalló el intérprete, dejando en claro que aunque la operación era necesaria, su salud no se veía comprometida. Sin embargo, decidió que este era el momento de hacerlo, pues debido a la pandemia la carga laboral no ha sido la misma que antes de esta.

