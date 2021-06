Stephanie Salas sobre la reacción de ella y sus hijas a Luis Miguel, La Serie: 'Fue muy liberador'

Acostumbrada a tratar con suma privacidad su relación con Luis Miguel, su padre, Michelle Salas rompió el silencio a principios de este mes para enviar un enérgico mensaje en contra de la representación que se hizo de ella en la segunda temporada de la bioserie del cantante. La influencer manifestó su descontento hacia la forma en la que se plasmaron algunas situaciones relacionadas a su vida personal en la ficción de Netflix, la cual calificó de irrespetuosa e innecesaria. Tan pronto la joven pronunció estas palabras, su madre y su hermana le refrendaron su inmenso amor y su apoyo incondicional ante esta situación en la que, sin buscarlo, fue afectada. Al reflexionar sobre esta vivencia, Stephanie Salas confirmó su solidaridad con su hija y admitió que alzar la voz fue liberador.

Hace un par de días, al asistir a un evento en la Ciudad de México, Stephanie fue cuestionada por la prensa sobre la situación en la reacción que ella y sus hijas tuvieron ante la representación que se hizo en Luis Miguel, La Serie sobre una etapa de sus vidas. “Ustedes vieron que mis hijas y yo nos manifestamos de una forma contundente. Fue muy importante para nosotras, muy liberador, a partir de eso la verdad tenemos un respiro muy distinto”, comentó la cantante en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol. “Sí quiero en ese sentido empezar de nuevo en la vida, con otro concepto, con un concepto en el que pude alzar la voz me siento satisfecha de haberlo hecho”, admitió.

Salas defendió su postura de alzar la voz ante una inconformidad como la que Michelle manifestó sobre el uso de su nombre y aspectos personales de su vida. “Hoy en día no nos debemos de callar nada, absolutamente nada que no nos parezca, nada que creamos que está atentando en contra de nuestros derechos, entonces hoy en día estoy en paz, estoy tranquila”, aseguró Stephanie. No obstante, ante la pregunta explícita de los medios sobre si buscará emprender medidas legales sobre la representación que se ha hecho de ella y de su familia en Luis Miguel, La Serie, la intérprete descartó hacerlo. “A mí no me corresponde esa parte y nada, yo ahorita lo que me corresponde es trabajar”, comentó.

No es secreto para nadie el papel ejemplar que Stephanie ha realizado como madre, por ello no fue de extrañar que, en cuanto Michelle se pronunciara contra la interpretación que hicieron de ella en la bioserie de Luis Miguel, ella le manifestara de inmediato su cariño y apoyo. “Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija”, expresó la cantante el pasado 2 de junio. “Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando, y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto, y la integridad, que mi hija Michelle Salas, como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos. ¡Ya basta!”, agregó entonces en su mensaje.

El esperado encuentro madre e hija

Si bien la distancia nunca ha sido impedimento para que esté en contacto con sus hijas, Stephanie admitió que ya echaba mucho de menos tener cerca a Michelle, quien tras haber sufrido un accidente de esquí tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, para luego enfocarse en su recuperación. La cantante habló con emoción del esperado encuentro entre ellas que tuvo lugar justamente hace unas semanas en Acapulco, donde la influencer celebró por todo lo alto su cumpleaños número 32. “Estuvo fenomenal esa fiesta que se aventó la Mich… La pasamos fenomenal”, comentó, afirmación de la que no hay duda, pues en redes sociales quedaron inmortalizados algunos inolvidables momentos del festejo. Pero más allá de la fiesta, para Stephanie lo más valioso fue poder abrazar a su hija por fin luego de medio año. “Nos pudimos reencontrar, desde hace seis meses que ella tuvo este accidente en la rodillita, hace seis meses que no la veía, ya era urgente y necesario y aprovechamos esos momentos para estar juntas”, contó la intérprete en su reciente aparición pública ante las cámaras de De Primera Mano. “Creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es valorar lo que tenemos”, reflexionó.

