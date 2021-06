¿Ya nació el bebé de J Balvin?

El gran día llegó, después de largos meses, J Balvin y Valentina Ferrer se han convertido en padres, según se ha especulado por un mensaje del cantante. Después de haber pasado algunos meses jugando al despiste y en medio de la especulación sobre su primer embarazo, la pareja compartió hace unos meses que se encontraban en la espera de su primer hijo. Fue en abril pasado cuando la pareja protagonizó una sesión de fotos para Vogue, en la que no solamente confirmaron la buena nueva, sino que también posaron por primera vez como futuros papás. El anuncio se dio solamente unos días después de que a principios de abril se hiciera eco de que la modelo estaba embarazada y tenía ya 7 meses de espera, según reportaba HOLA! USA. Desde aquel momento, se barajaba que se trataba de un niño y que se llamaría Rio. Hoy esa información ha quedaría con el mensaje de Balvin que se ha interpretado como la confirmación de que se ha convertido en padre.

Discretamente y sabiendo que para algunas cosas no hacen falta muchas palabras, el cantante escribió simplemente en su cuenta de Twitter: “Querido Rio”, junto a un emoji de dos manos unidas, que regularmente se interpreta como oración o bendición. Fuera de ese mensaje, no ha habido otro tipo de confirmación o comunicado por parte de la pareja, pero ha sido suficiente como para que la buena nueva corra por el mundo y las felicitaciones no se hagan esperar.

Según los reportes, el bebé habría nacido en Nueva York, ciudad en la que la pareja se ha establecido desde hace un tiempo. La última publicación en las redes sociales de Valentina es de la semana pasada, y en la penúltima, mostraba la diferencia en su cuerpo entre su primer mes de embarazo y el noveno, dejando claro que la fecha estaba cercana. Antes de eso, posaba en la Gran Manzana con su querido Enzo, su fiel perro que fue el primero en saber de la dulce espera, según ella misma narró.

“Me hice la prueba en el baño con mi perro [ríe] para no estar sola. Me hice como tres seguidas porque no me lo creía…”, contó al confirmar la noticia del embarazo la futura mamá a Vogue, cuando también narró cómo fue la reacción del cantante al recibir la noticia: “Él se quedó helado. Estaba feliz pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el wifi se guinda (traba), así se quedó, guindado. Se lo dije en persona, pero así quedó”.

Una pareja discreta

Aunque JBalvin prefiere no compartir con la prensa detalles de su vida privada, durante el confinamiento, el cantante abrió su corazón para el medio colombiano Semana, donde rompió el silencio y admitió que está muy enamorado de Valntina, con quien se le relaciona desde hace algunos años: “Sí, pocas veces hablo de eso, creo que es la primera vez que hablo de eso, pero sí, claro que sí. La afortunada es una argentina, se llama Valentina Ferrer y es mi compañera de vida actualmente. Nos apoyamos mutuamente, en las buenas, en las malas y en las regulares, obviamente, cada uno con sus errores, con sus defectos, pero siempre con la idea de crecer como pareja”, comentó.

