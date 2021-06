La simpática respuesta de Galilea Montijo a sus seguidores

Después de celebrar su cumpleaños 48 y de haber disfrutado de unas impresionantes vacaciones, Galilea Montijo regresó a Hoy justo a tiempo para un esperado momento. Tras haber estado alejada del famoso matutino durante una semana para disfrutar al máximo de unos días en Baja California, Galilea volvió para conducir la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy. El famoso reality que se realizó dentro del programa llegó a su fin esta semana, y con él se dieron grandes sorpresas al público. Entre ellas, una entrada en la que todos los participantes, conductores y jueces participaron en una coreografía en la que no faltó Gali en la primera fila.

Haciendo gala de la simpatía que la caracteriza, Gali se mostró de lo más alegre a lo largo de la última entrega del concurso, por supuesto, aplicando sus mejores pasos al momento de seguir la coreografía, tanto en solitario como en conjunto con todos sus compañeros. Para esta ocasión, Galilea eligió un minivestido en verde neón con detalles en pedrería a modo de diamantes alrededor del escote. A juego llevaba unos zapatos en marfil con pedrería en los moños que los adornaban. Por supuesto, este look fue ideal para presumir el bronceado de sus días de playa, pero no faltó quien hiciera algún comentario sobre su figura, por lo que ni tarda ni perezosa, Galilea respondió a través de su cuenta de Instagram.

Haciendo uso de sus stories, la conductora respondió mostrando su gran sentido del humor: “Para los que me preguntan si estoy embarazada. Les contesto feliz de la vida: Es panza normal. Resultado de unas súper vacaciones”. El mensaje estaba acompañado de un par de stickers mostrando que se había tomado de la mejor manera los comentarios.

Y es que a pesar de lo que pudieron haberle escrito en las redes sociales, apenas la semana pasada, Galilea sorprendía en sus redes sociales al mostrar los resultados de sus arduas horas en el gimnasio al posar como pocas veces se le ve, en bikini durante sus vacaciones. Con más de 226,000 likes, la imagen en la que Gali se dejó ver en un diminuto bikini bordado se volvió toda una sensación en sus redes sociales. Pero esa no fue la única imagen que compartió, unos días antes, en Isla Danzantes, también se animó a posar con un traje de baño completo que de espaldas hacía de dos piezas, mostrando que recibió los 48 años mejor que nunca.

Galilea Montijo dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños a Paola Carus, la ex de su esposo

Galilea y Fernando Reina tienen al equipo completo

Aunque suele ser cuestionada sobre la posibilidad de tener otro hijo, Galilea ha dejado claro que con su pequeño Mateo y los dos hijos de su esposo, Alexis y Claudio, la familia está completa. A casi diez años de su boda, la conductora y Fernando Reina se encuentran viviendo una etapa de plenitud en la que están enfocados en sus hijos y su nuevo proyecto, apenas hace unos días Montijo abría su propia boutique de ropa.

La llegada del pequeño Mateo fue, sin duda, una de las alegrías más grandes en la vida de Galilea, quien el año pasado, le confesó durante una sección del programa Hoy: “Yo ya presentía que te tenía en mi pancita, pero no estaba muy segura. Y cuando nos lo confirma el doctor a tu papá y a mí, fue una emoción tan grande, tan grande, porque yo tenía muchas ganas de tenerte, yo te soñé muchos años y el día que me dijeron ya te tenía en mi pancita, no te puedo describir la felicidad que sentía, o sea, no te lo puedo explicar”.

