El reencuentro de los hermanos, Juanpa Zurita y Diego Boneta de fiesta con Macarena Achaga y Renata Notni

El éxito arrollador de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel ha sido todo un motivo de celebración para Juanpa Zurita y Diego Boneta. Si en la famosa ficción interpretan a los hermanos, Luis Miguel y Alex Basteri, en la vida real han formado una gran amistad. Y no solo ellos se la pasan muy bien juntos, después de que los dos estrenaran romances, Juanpa con Macarena Achaga -que protagoniza también la serie- y Diego con Renata Notni, no estaba de más irse de fiesta juntos. Aunque Diego y Renata suelen ser muy discretos con su relación con apenas uno que otro vistazo juntos, la cámara de Juanpa, que lo documenta todo, no podía faltar en este encuentro en Miami, ciudad en la que se la están pasando de maravilla.

Macarena compartió a través de sus stories de Instagram, su llegada a Miami, ciudad en la que lo esperaba Juanpa en un flamante convertible con la música a todo volumen. El video fue regrammeado por Juanpa, quien fue el responsable de documentar la primera noche de su novia en Florida. Fue precisamente en estas historias que se pudo ver a unos discretos Diego y Renata observando las ocurrencias de Macarena y la tiktoker Luana Barrón, que también se encontraba con ellos.

Apenas hace unos días, Diego y Renata se dejaron ver disfrutando de las playas de Oaxaca, acompañados por la familia de él, pero ahora, parece que han comenzado a disfrutar del verano en Miami, donde en los últimos días se ha visto celebrar a distintas celebridades, varias de ellas encabezadas por Juanpa. Hace unos días, de fiesta con Lele Pons y Guaynaa, el influencer tuvo la oportunidad de encontrarse con Marc Anthony y Vin Diesel, en la que, sin duda, fue una gran noche.

Dos parejas muy discretas con su amor

Aunque Diego y Renata suelen vivir su relación lejos de las cámaras, de vez en cuanto sí que comparten uno que otro vistazo de lo que viven juntos. Por supuesto, no se han salvado de los cuestionamientos sobre su relación, a los que la guapa protagonista de novelas ha respondido: "Con mi vida privada estoy feliz de la vida, es todo (lo que diré)…Feliz con todo lo que está pasando en mi vida…”. Por su parte, Diego también ha contestado amablemente cuando se le ha cuestionado sobre su romance, “Yo también, muy contento”. En otra ocasión, ante las cámaras de Ventaneando, dijo sincero: “Saben que de mi vida privada la verdad no me gusta hablar, lo que sí les puedo decir es que estoy feliz”.

Por su parte, Juanpa y Macarena también jugaron un tiempo al despiste, pero llegó el momento en el que gritaron su relación a los cuatro vientos. El destape público en las populares redes del influencer se dio cuando lograron conquistar al Pico de Orizaba. Orgulloso de Macarena, el amante de las emociones extremas no quiso quedarse con las ganas de compartir las imágenes más impresionantes de la travesía. A partir de eso, no han tenido reparo en compartir su amor y sus distintas aventuras con el público. Completamente transparente con el público, Juanpa no tiene problemas en referirse en entrevistas a Macarena como su novia, y en esta serie de historias, a modo de broma los dos crearon un apodo para llamar su relación al estilo Hollywood: “Zuribeso”.

