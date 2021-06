Tras su boda, el 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez se convierten en padrinos

Luego de su idílica boda y ya convertidos en marido y mujer, Saul 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez han aceptado convertirse en los padrinos de María José, la tierna hija del hermano del ‘Canelo’, Ricardo Álvarez, uno de sus primeros compromisos sociales como esposos y en el que han contado con la presencia de su pequeña hija Fer, quien ha sido la testigo más especial de este instante familiar. Como era de esperarse, Fernanda ha hecho eco de este evento tan significativo para toda la familia en sus redes sociales, donde se ha dejado ver en compañía del boxeador en su faceta de padrinos y con su ahijada en brazos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de Instagram Stories, Fernanda Gómez ha compartido una serie de imágenes familiares en las que se les puede ver de lo más sonrientes instantes después de haberse celebrado la ceremonia religiosa en la que la pequeña María José recibió el sacramento del bautismo, apadrinada por el pugilista y su mujer, quienes en todo momento se mostraron orgullosos de ahijada. En la imagen, aparecen el hermano del ‘Canelo’ y su esposa, además de Fernanda, la pequeña Fer y el pugilista tapatío, quien de lo más tierno carga en sus brazos a la festejada, dejándose ver en plenitud en su faceta de padrino.

Como suele suceder en los eventos familiares del ‘Canelo’ Álvarez, la recepción después de la ceremonia religiosa ha sido impresionante, llena de detalles para consentir a la pequeña festejada y sus invitados, entre elegantes mesas, divertidos shows infantiles y algunas otras sorpresas. Tanto Fernanda como el ‘Canelo’ optaron por usar dos looks diferentes para los diferentes momentos de esta celebración, luciendo guapísimos e impecables como siempre. Además, la tierna Fer también sorprendió con el elegante vestidito que usó para esta ocasión, siendo el enorme moño que usó en la cabeza el toque más tierno de todo su look.

VER GALERÍA

Un gran padre, un excelente padrino

Sin duda alguna, la experiencia que el ‘Canelo’ ha adquirido gracias a la paternidad, le aseguran que será un excelente padrino para María José, pues en más de una ocasión ha demostrado ser un papá de lo más entregado, por lo que sin duda también será así con su pequeña ahijada. Eso sí, siendo siempre muy responsable con las experiencias que le trasmite y con las lecciones que le dará día a día. Tal y como le sucedió a durante su primer acercamiento con la paternidad, específicamente cuando se convirtió en padre de la pequeña Emily, una etapa de su vida en la que el éxito comenzaba a tocar a su puerta y en la que quería darle todo a su hija. “Mi reacción fue llevarme a vivir a mi novia en ese momento, estaba embarazada, renté una casa de mil pesos y me la llevé a vivir conmigo. Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo”, comentó.

Sin embargo, el pugilista reflexionó al respecto: “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’”, recordó. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: ‘Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo’”, aseguró.

VER GALERÍA