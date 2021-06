Daniella Álvarez a poco más de un año de la amputación de su pierna: 'Mi mente todavía no se acostumbra'

Dispuesta a seguir adelante, la exreina de belleza, Daniella Álvarez, abraza este instante de su vida, tras superar uno de los episodios de salud más fuertes a los que se ha enfrentado, luego de que hace un año, a raíz de la complicación por una cirugía, le fuera amputada parte de la pierna izquierda debido a una isquemia. Lo cierto es que la colombiana ha logrado adaptarse poco a poco a su condición, aunque asegura que este proceso no ha sido sencillo para ella. Sin embargo, trabaja de manera constante para continuar con sus planes, buscando ser cada día más independiente, realizando las actividades que por siempre le han apasionado, como lo es el baile o los deportes.

Con el corazón en la mano, Daniella reveló cómo ha vivido a lo largo de estos meses, en los que ha ido asimilando la situación de manera gradual, algo de lo que ha sido consciente sobre todo en momentos muy específicos. “Me miro al espejo y digo: ‘¿Esto es verdad?’. A veces todavía no reconozco qué me sucedió porque al final llevaba 32 años de vivir estando al cien por ciento, y luego de un día para otro me quitaron un pedazo, incluso mi mente todavía no se acostumbra…”, confesó al asistir como invitada al programa televisivo Despierta América, en donde se dejó ver de lo más hermosa y muy sonriente.

Al ahondar en su testimonio, Daniella también hizo evidente la buena actitud con la que ha asumido este capítulo, reiterando lo importante que ha sido para ella aceptarse, lo que le ha permitido sacar a flote su felicidad. “A veces me estoy cambiando y hago ‘ay’… y así tengo muchas reacciones como esta que no me doy cuenta. A veces me miro al espejo y digo: ‘¿De verdad que soy yo?’. Ahora es mi nueva versión, pero me siento muy orgullosa, me siento contenta de verme como estoy, me acepto tal cual y no estoy nunca triste…”, compartió durante el encuentro. “Siento que también es una misión de Dios en mi vida, yo tuve 32 años de ser la más bailarina, de hacer muchísimos deportes, utilizar mis piernas al máximo, de hecho en pandemia, antes de que esto me sucediera, justo al empezar, estaba practicando shuffle, que es un baile con las piernas, yo soy de esas personas que podría decir: ‘Le saqué jugo a lo que más pude’…”.

Sus felices 33

Con esta manera de pensar, la guapa joven está preparada para asumir nuevos retos, luego que en días pasados celebrara su cumpleaños número 33, un instante de profunda reflexión en el que ha encontrado la enorme oportunidad de seguir creciendo a nivel personal, echando abajo cualquier obstáculo. “Ahora a mis 33 empiezo una nueva misión, una nueva vida, una nueva meta, no solamente que me incluye a mí sino a todas las personas que me necesitan y al haberle sacado tanto jugo digo: ‘Ahora ya vamos para hacer otras cosas’…”, dijo enteramente motivada.

Entre otras cosas, Daniella además reconoció el apoyo tan imprescindible que le han brindado sus seres queridos durante este periodo, en el que la madurez ha sido primordial en todo momento, pues reconoce que, a pesar de todo, los suyos han sabido darle el lugar que se merece, reconociendo su enorme capacidad para continuar trazando su propio camino. “Mi familia ha sido muy importante, pero también sabe que me tiene que dejar ser independiente…”, dijo, celebrando así la enorme posibilidad que la vida le ha dado de plantearse nuevos objetivos, los cuales está dispuesta a alcanzar.

