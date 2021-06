‘Tú eres el único que no es como mi papá’, Aislinn Derbez se sincera con José Eduardo sobre su crianza

En la segunda temporada de su podcast La Magia del Caos, Aislinn Derbez recibió a su hermano José Eduardo, con quien habló a corazón abierto de diversos temas. En la charla, el actor habló de su cercana relación con su madre, Victoria Ruffo, de quien admitió es una de sus mayores fortalezas. Además, ambos hermanos se sinceraron sobre lo diferentes que fueron sus infancias, y no sólo por el hecho de que al intérprete nunca le faltó nada en lo material, sino por los modos de crianza distintos que tuvieron. De este modo, la actriz ha admitido que ella y su hermano Vadhir tienen una mentalidad muy similar a la de su padre, Eugenio Derbez, a diferencia de José Eduardo.

En la plática, Aislinn reconoció algunas cualidades de su hermano, las cuales lo han ayudado a vivir plenamente. “Tienes una sabiduría natural muy fuerte de cómo fluyes, como no controlas y otra cosa que te admiro cañón es este tema de, no compites, realmente estás viviendo y disfrutando lo que sí tienes”, comentó la actriz, quien mencionó además que esta situación pudo haber tenido que ver con la abundancia con la que creció. “Yo creo que es una forma más fácil, sencillas y feliz de vivir la vida, eso de estarte comparando o persiguiendo algo a la de ah&%$... Nada más te vas a amargar”, reflexionó.

La actriz reconoció que, a diferencia de él, ella sí tuvo por mucho tiempo esa actitud, la cual tuvo que trabajar en terapia. “Yo era súper así, no sé si tu te acuerdas, pero yo siempre en mis 20’s, porque lo aprendimos de mi papá, tú eres el único que no es como mi papá”, comentó la estrella de La Casa de las Flores. “Pero Vadhir y yo tenemos esta mentalidad de ser el mejor, ser super competitivo, de estarnos comparando con los otros, de querer ser mejor con los demás, y yo tuve que pasar mucho tiempo en terapias para que se me quitara porque era muy feo vivir así”, admitió. “Sí, mi papá es muy así y tú y Vadhir sí lo tienen o lo tenían mucho”, confirmó José Eduardo. “Yo la verdad, con lo poco o mucho que tengo estoy muy contento y si hay alguien mejor que tú, pues habrá muchos mejor que tú.. Si yo me enfoco en eso voy a perder una cantidad de tiempo brutal”, afirmó.

Cuestionado por su hermana sobre si, en este momento de su vida quiere demostrarle algo a alguien él lo negó rotundamente, y expuso que justamente eso considera que es una de las cosas que lo diferencian de su hermano. “No tengo nada que demostrarle a nadie, a diferencia de Vadhir, que creo que Vadhir tiene este rollo de enfocado hacia mi papá, de siempre querer demostrarle a mi papá que él es el más chi&%$#, que el es el mejor…”, explicó el actor, palabras que confirmó Aislinn. “A mí, si mi papá le gusta o no lo que hago me vale m&%$#”, agregó el actor con su distintivo tono directo. Incluso recordó alguna ocasión en la que Eugenio fue a ver una obra de teatro suya, y le hizo algunas observaciones, en las cuales él tomó con ligereza y sin dejarse afectar por ellas, reacción que dijo, hubiera sido totalmente distinta a la de Vadhir: “Se hubiera de deprimido de una forma brutal”, comentó.

“Yo creo que por eso mi relación con mi papá es tan diferente a como ustedes dos la manejan con él, para mí es como: ‘Si te gusta y si no…’”, continuó José Eduardo. “Y mi papá te respeta un chi&%$# y creo que es por eso, porque eres el único que no se la compra y que no se pone así como ‘no pero dime qué hago’. No, tú eres así como de: ‘Si te gustó chi&%$ y si no pues me vale…”, comentó la actriz. "Y eso siento que hace que mi papá te respete mucho, y creo que sí es importante que todos logremos todos en algún momento de nuestra vida, eso que tú ya tienes”, dijo Aislinn, destacando la independencia y madurez de su hermano menor.

Las otras diferencias en sus crianzas

En la primera parte de su charla, Aislinn y José Eduardo hablaron de las notorias diferencias que hubo en sus infancias. “¿Cómo fue tu infancia de rey, de tener nanas, choferes, fiestas infantiles extravagantes? Madre famosa, reina de las telenovelas; padre cuando empezó a ser famoso… ¿No se te subió en algún momento?”, preguntó la actriz, tomándose un momento para hablar de su propia experiencia. “Yo vivía una situación muy distinta a la tuya. De hecho, a mi papá le iba bastante mal, a mí apenas si me compraban ropa nueva, siempre mi ropa estaba rota, tenía calcetines rotos, los zapatos rotos, mi mamá se enojaba con mi papá todo el tiempo, así de: ‘cómprale zapatos y ropa a la niña’, y mi papá siempre decía: ‘es que no tengo dinero’... Así que digas, mi infancia como que fue tan ostentosa, y tan nice como la tuya, no”, compartió entre risas.

José Eduardo admitió que afortunadamente, no se puede quejar, pues su madre, la actriz Victoria Ruffo, siempre procuró darle todo a manos llenas. “Tuve una infancia muy padre, en el sentido de que tuve todo, se me consentía mucho, se me daba todo a manos llenas y creo que eso, de una u otra forma, o lo agradeces o termina perjudicándote, también”, comentó. “Fue una infancia muy buena, muy bonita. Obviamente crecí sin un papá, pero sabía que estaba ahí, sabía que existía, pero no sabía yo el por qué (no podía ver a Eugenio)", agregó.