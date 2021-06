Diego Schoening habla por primera vez del terrible accidente de su hija: 'Es uno de los momentos más difíciles en mi vida'

Con su música y su estilo, Timbiriche marcó sin duda a toda una generación, y para los mismos integrantes de la agrupación, aquellos tiempos fueron entrañables. Diego Schoening fue uno de ellos, y si bien ha podido continuar compartiendo el escenario con colegas como Erik Rubín, lo cierto es que ahora su faceta de artista la alterna con la de hombre de familia, un papel que lo ha llenado de satisfacción y momentos felices. Sin embargo, en su vida como papá, el cantante se ha topado con situaciones difíciles que lo han desafiado en todos los aspectos, una de ellas ha sido el terrible accidente que sufrió hace tiempo una de sus hijas. El intérprete se ha sincerado al respecto y ha revelado algunos detalles de aquella dura experiencia, en la que su hija estuvo cerca de perder una pierna.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace tres años, estando en Miami, Diego y su familia vivieron momentos angustiantes cuando Fernanda, la hija mayor, se accidentó al volcarse el carrito de golf en el que iba a bordo, provocándole lesiones que más adelante se complicaron de manera grave. “Estábamos en una playa y teníamos unos carritos de golf, nos dimos la vuelta y la calle no estaba bien… eran como muchas piedras y pues se volteó”, contó la joven de 20 años en entrevista con Ventaneando. El cantante contó que su hija resultó sólo con rasguños y moretones, aunque hubo una marca que llamó su atención al igual que la del paramédico que la atendió, quien les sugirió acudir al hospital.

VER GALERÍA

La situación preocupó más a la familia cuando la apariencia de uno de los moretones de Fernanda empezó a cambiar drásticamente. “Empezó a tornarse de ese, como morado verdoso de un moretón, empezó realmente ya a ponerse negro, a ponerse peor”, detalló Diego. “No podía caminar, porque no podía estirar las piernas, una por los raspones y otra por lo inflamada que estaba no la podía estirar. No me dolía, pero sí se veía muy fea y me daba miedo… Parecía que se estaba como muriendo, deshaciendo”, recordó la joven.

VER GALERÍA

La difícil decisión que él y su esposa tomaron

A Fernanda se le practicaron diversos estudios para descubrir qué era lo que estaba causando el deterioro del tejido de su pierna, y tras recurrir a distintas opiniones médicas, por fin encontraron a un especialista en Los Ángeles que les devolvió la esperanza. “’A Fer la tienen que operar el lunes’”, recordó Diego totalmente conmovido al revivir aquellos momentos, en los que tuvieron que actuar con urgencia. “Y fue un momento de ‘tienen que volar esta noche, y en el momento que (el médico) dice eso Bubus (su esposa Mónica Velez) empieza a sacar los boletos de avión y ni modo, a tomar la decisión, de ‘¿quién se va con Fer?’”, continuó el cantante, esforzándose por contener las lágrimas. “Le dije: ‘Pues amor, tenemos tres hijos, no podemos dejar a dos, Fer es niña, es mujer, y por más que en este momento sea un papá gallina y un papá protector y me duela en el alma, tienes que irte con ella’”, recordó.

“Yo creo que es uno de los momentos más difíciles en mi vida, que al día de hoy me sigue llegando, después de tres años, me sigue pegando muy duro”, admitió Diego. “El golpe que recibió en la pierna fue tan fuerte que empezó a matar todas las células desde adentro hacia afuera y lo peor de todo es que si lo seguíamos dejando pasar el tempo como decía el otro médico, podía haber perdido la pierna”, contó. Sin embargo, se dijo aliviado y agradecido de haber podido actuar a tiempo. “Bendito sea Dios fue en el momento exacto donde se pudo haber hecho”, comentó. Tras volar de último momento con su mamá, Fernanda tuvo que ser sometida a varias cirugías y tratamientos, entre ellos uno que consistió el implante de tejido de un cuerpo.

VER GALERÍA