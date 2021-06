José Eduardo Derbez admite que su mamá es su fortaleza: ‘La abrazo y me recargo... Vuelvo a tener la fuerza que necesito’

En su podcast en La Magia de Caos, Aislinn Derbez ha abierto su corazón por completo y ha compartido con el público algunas experiencias y aprendizajes que a nivel personal, lo cual ha reconocido, ha sido desafiante pero al mismo tiempo liberador. El pasado mes de marzo, la actriz recibió a su hermano José Eduardo y ambos tuvieron una charla abierta en la que abordaron las diferencias en sus respectivas infancias. Ahora, se ha dado a conocer la segunda parte de este encuentro y el actor ha compartido algunos aspectos de la filosofía con la que se conduce por la vida, admitiendo que su madre, Victoria Ruffo, es una de sus mayores fortalezas.

“¿De qué te agarras tú en tus momentos más difíciles? Y quiero que me digas cuáles han sido tus momentos más cab%$#& … ¿Qué haces, qué herramientas tienes?”, preguntó Aislinn a su hermano menor al inicio de esta segunda parte del podcast. “Siempre me agarro de mí, siempre he entendido que me tengo a mí, y siempre me voy a tener a mí, y si no me recargo en mí, nadie más va a estar ahí, no puedo yo depender de nadie más”, respondió el actor. Pero, aunque dejó clara esta postura, reconoció que el apoyo de su madre ha sido crucial para salir adelante en los momentos más difíciles. “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cab3$% abajo”, admitió.

Si bien José Eduardo señaló que a él y su mamá no les es posible verse tan a menudo como quisieran, aseguró que unos instantes con ella bastan para que sentirse mejor durante sus baches emocionales. “En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo”, expresó el joven actor. “Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron mucho a Aislinn: “Eso está súper bonito”, comentó.

“Pero sé que al final nada más me voy a tener a mí, siempre”, reflexionó el intérprete. “Sí porque todo lo demás se va, cambia, desaparece, se muere…”, agregó su hermana. “Sí, y siempre he tenido en mi mente que mi mamá en algún momento se va a ir”, continuó José Eduardo. "¿Es lo que más te daría miedo?”, le preguntó Aislinn. “Uy sí, me daría algo brutal ahí, pero siempre lo he tenido en mente que en algún momento va a pasar”, admitió el actor.

Cómo manejó la separación de sus padres

En noviembre del año pasado, José Eduardo habló sobre su estrecha relación con su mamá, y contó que, aunque no veía mucho a su papá, Eugenio Derbez, tiene gratos recuerdos de su niñez. “Mi infancia fue muy feliz, yo la disfruté muchísimo. Obviamente pues no veía mucho a mi papá, hubo mucho tiempo que no lo vi… pero fue una infancia muy feliz y la gocé mucho”, dijo entonces en el programa SNSERIO, de Multimedios. “Mi mamá y yo éramos como uña y mugre, entonces eso era muy padre”, aseguró.

En aquella ocasión, el joven actor se refirió además a la manera en la que su mamá manejó con él el tema de su separación con Eugenio, y aseguró que pese a las diferencias que existían entre ellos, la actriz nunca le habló de manera negativa de su papá. “Mi mamá siempre fue muy abierta, como de fue un ciclo, se acabó (la relación). Mi mamá en la vida me habló mal de mi papá, siempre lo manejó como de ‘fue un ciclo, se acabó, seguimos adelante y nos tenemos tú y yo y tu papá siempre va a existir, siempre va a estar ahí y siempre vas a tener un papá'”, recordó.

