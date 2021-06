¡Su primer viaje! Blu Jerusalema enternece a todos en su paseo por Roma

Tras darle la bienvenida a su pequeña Blu Jerusalema en octubre del año pasado, Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi se refugiaron con ella en su espectacular y acogedora casa en Bolonia, Italia. Conforme la situación con la pandemia lo permitió, la pareja pudo regresar al trabajo, lo que la llevó a hacer uno que otro viaje. Sin embargo, fue hasta hace unos días, que la modelo y el empresario pudieron disfrutar de su primera cita romántica fuera de casa después de un largo tiempo, y el escenario no pudo ser mejor: Roma. Los tórtolos compartieron en sus respectivas redes sociales algunos vistazos de esta escapada, en la que no perdieron la oportunidad de posar en la emblemática Fontana di Trevi. Sharon y Gianluca siguen disfrutando de la capital italiana, pero no tanto como su hija, pues se trata de su primer viaje. "Nos hemos tomado nuestro tiempo sin salir tanto de casa, así que cuando lo hacemos es otro mundo para ella... Carros, sonidos, ¡gente! Pero ha estado súper tranquila, estoy súper orgullosa de ella, especialmente mientras le está saliendo su primer dientito", contó Sharon al compartir algunas fotos junto a su nena. Haz click en el video para ver lo bien que se la está pasando Blu en su primera visita a la capital italiana.

