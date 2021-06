Mark Hoppus, de Blink 182, ha dado a conocer que padece cáncer

Los amantes de la música han recibido una triste noticia después de que Mark Hoppus, integrante de Blink 182, diera a conocer que ha sido diagnosticado con cáncer y se encuentra ya en tratamiento para combatirlo. Aunque no entró en detalles, el músico de 49 años, quiso compartir con sus seguidores por qué se ha encontrado tan desaparecido en los últimos meses. Haciendo gala de su buen sentido del humor, publicó una fotografía en la que se le vio en plena sesión de quimioterapia con un simpático mensaje, dando la mejor cara a una situación tan complicada como ésta. La triste noticia se da exactamente una semana después de que la banda celebrara 20 años de la publicación de su álbum Take Off Your Pants and Jacket came out, uno de los más exitosos en su carrera.

Fue a través de sus historias de Instagram que Mark escribió: “Por los últimos tres meses he estado pasando por quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, pero al mismo tiempo estoy bendecido con increíbles doctores y familia y amigos para salir de esto. Todavía me quedan meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme esperanzado y positivo. No puedo esperar por estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos”. También por este medio, compartió una imagen en la que se le ve recibiendo el tratamiento, junto a ella, fiel a su personalidad escribió: “Sí hola, un tratamiento para el cáncer, por favor”.

Travis Barker, compañero de banda de Mark, tomó sus historias de Instagram para compartir una fotografía del recuerdo en la que se le ve dándole un beso en la mejilla, junto a la que escribió: “Te amo Mark”. El novio de Kourtney Kardashian también dijo a E!: “Mark es mi hermano y lo amo y apoyo. Estaré con él en cada paso del camino dentro y fuera del escenario y no puedo esperar a que volvamos a tocar juntos pronto”.

Tom DeLonge también quiso enviar su apoyo a su excompañero: “Yo también he sabido del diagnóstico de cáncer de Mark por un tiempo. Y para sumar a sus propias palabras que usó hoy, me gustaría decir que es fuerte y un súper humano, que está luchando contra este difícil obstáculo con el corazón completamente abierto. #loapoyamos”. Éstas no fueron las únicas reacciones a la noticia, desde Italia, Fedez, esposo de Chiara Ferragni y uno de los fanáticos más grandes de la banda, escribió: “Forza Mark”, quien encabezó a millones de fans que hicieron tendencia al grupo en las redes sociales.

¿Quién es Mark?

Mark inició la banda en 1992 con Tom DeLonge y Scott Raynor, quien sería suplido por Travis Barker antes de que Blink 182 se convirtiera en una sensación en la música. Gracias a su irreverencia, sus videos musicales llamaron mucho la atención desde su debut y son recordados por una generación entera. En los últimos años, Tom dejó su lugar a Matt Skiba. Con esta alineación, el último álbum que publicaron fue el de Nine en el 2019.

Desde hace 21 años, Mark está casado con Skye Everly, a quien conoció en el ensayo de su video All the Small Things, uno de los más populares de la banda. En aquel momento, Skye era una ejecutiva de MTV y se negaba a salir con Mark. Todo comenzó cuando Tom, por molestar a Mark como siempre lo hacía, le preguntó a Skye si saldría con él, recibiendo una declinación como respuesta. La pareja tiene solamente un hijo de 19 años.

