Paola Rojas anuncia que ha dado positivo a Covid

En marzo del año pasado, al inicio de la pandemia, Odalys Ramírez se contagió de Covid, por lo que Paola Rojas, su compañera en el noticiero Al Aire, decidió ponerse en aislamiento de manera preventiva. Tras seguir el protocolo, la periodista pudo retomar sus actividades con tranquilidad, pues no fue afectada por el coronavirus. Sin embargo, a más de un año de aquella situación, la comunicadora ha dado a conocer que ahora sí acaba de dar positivo a dicha enfermedad, por lo que ha anunciado que se ausentará unos días de su programa.

A través de un breve mensaje que colocó en sus redes sociales, Paola dio a conocer su diagóstico, detallando que ya se encuentra en aislamiento. "No podré acompañarlos por algunos días #AlAireConPaola. Lamentablemente tengo COVID. Ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios. Abrazo fuerte", escribió en sus cuenta de Instagram y Twitter sin revelar más pormenores sobre su contagio. Esta mañana, durante el noticiero Al Aire, espacio que la periodista encabezó ayer con normalidad, también se dio a conocer su actual situación de salud. "Nuestra Pao dio positivo a Covid, lo acaba de anunciar, le mandamos un fuerte abrazo, nuestro cariño y nuestro amor, recupérate pronto Pao y aquí nos vemos muy pronto", comentó al inicio de la emisión Carlos Hurtado, quien hoy tomó su lugar en el espacio infomativo. Aunque Paola no lo precisó en su mensaje, lo más seguro es que también se ausente de Netas Divinas, el programa que conduce en Unicable.

Tan pronto Paola comunicó su diagnóstico, amigos y colegas famosos le manifestaron su apoyo y le enviaron sus mejores deseos. "Recupérate pronto", escribió Jacky Bracamontes, quien fuera hasta hace poco su compañera en Netas Divinas. "Ánimo Paola", comentó por su parte Ana Brenda Contreras. "Abrazo fuerte con mucho amor", expresó Ludwika Paleta en su mensaje. "Que te recuperes pronto", le deseó Lidia Ávila. Odalys Ramírez, Paty Manterola, Daniela Magún, Yuriria Sierra y más personalidades también comentaron en su publicación con cariñosos mensajes.

La alerta el año pasado por el contagio de Odalys Ramírez

En marzo del año pasado, Odalys Ramírez dio a conocer que había presentado algunos síntomas propios del Covid, situación opor la que su médico le indicó que se realizara el prueba para comprobar si se trataba de dicha enfermedad. Ante esta situación, y aún sin que se confirmmaran el diganóstico positivo de la conductora, Paola tomó la decisión responsable de aislarse de manera preventiva, pues había tenido contacto con su compañera en Al Aire. De este modo, el 19 de marzo Danielle Dithurbide se hizo cargo de la emisión matutina."Estamos aquí por prevención. Ella (Paola) ha tenido contacto, pues prácticamente todos los días con Odalys Ramírez, que comenzó con algunos síntomas de gripa, ya se realizó la prueba de COVID-19 y estamos a la espera de los resultados”, dijo entonces la periodista.

Sin embargo, aquella ocasión se trató de una falsa alarma y tras dos semanas en aislamiento, Paola pudo regresar a los foros de televisión. “Estoy de regreso. Los extrañé muchísimo. Me va a encantar que me acompañen”, escribió en su Instagram inicios de abril del año pasado. Mientras que en sus Stories, agradeció las muestras de apoyo y ahondó en las razones por las que decidió ponerse en cuarentena preventiva. “Como saben, les cuento un poquito, Odalys Ramírez dio positiva en la prueba de coronavirus hace 15 días. Y pues por protocolo, por seguridad, por protección, lo recomendable es que cuando alguien da positivo por coronavirus, todas las personas que estuvieron en contacto con él o ella se aislen de manera preventiva 14 días”, comentó entonces. “Yo me aislé junto con mis hijos, nos aislamos esos 14 días. Nunca tuve síntomas, por fortuna, y bueno, luego de estas dos semanas queda entonces descartado que haya sido contagiada y puedo estar de regreso con todas las medidas, con un cuidado importante”, agregó.

