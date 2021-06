Talina Fernández habla de su nieta, Paula Levy: 'Está muy bien, tranquila, preciosa'

Meses atrás, Talina Fernández dio detalles de la relación con su nieta Paula, -hija de la fallecida Mariana Levy-, quien luego de vivir por un tiempo en su casa tomó la decisión de irse. De hecho, la conductora de televisión reveló que la joven se encontraba radicando de manera temporal en Baja California, por lo que intentó comunicarse con ella sin recibir alguna respuesta. Lo cierto es que, tras estas declaraciones, la también llamada Dama del Buen Decir ha vuelto a dar noticias de Paula, revelando en donde se encuentra en estos momentos, y como trascurren las cosas en su familia, orgullosa de su papel como abuela y de las gratificaciones que personalmente esa faceta le ha dejado.

Con la amabilidad que la caracteriza, Talina respondió a los cuestionamientos de la prensa durante su asistencia a un reciente evento público, en el que los reporteros no dudaron en preguntarle por la jovencita, quien se ha mantenido alejada del ojo público a lo largo de estos meses. “Está muy bien, ya está aquí en México, está con su novio, está muy bien, tranquila, preciosa, todo muy bien…”, dijo la presentadora ante las cámaras y los micrófonos, palabras que fueron retomadas por medios como Imagen Televisión. De esta manera, Fernández hizo evidente el buen curso que ha tomado la convivencia con su nieta, quien de la misma manera, anteriormente, expresó su agradecimiento por todo el apoyo que le ha brindado su abuela.

Recordemos que a mediados de mayo, Talina confesó que, con motivo del aniversario luctuoso de Mariana Levy, había escrito una carta que después envió a Paula, quien se encontraba viviendo fuera de la Ciudad de México, aunque por esos días no recibió alguna respuesta. Eso sí, no pudo ocultar el enorme deseo que tenía de volver a reencontrarse con ella, pues el amor que le tiene es simplemente inmenso. “Que Dios la cuide. Yo traté un año, pero ya no pude hacer nada y se fue (de la casa), a lo mejor regresa, ojalá porque la sigo amando…”, aseguró en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa. Mientras tanto, todo indica que la situación ha tomado un nuevo rumbo, algo que sin duda la ha hecho sentir muy feliz.

¿Cómo se encuentran María y José Emilio?

Durante su reciente charla con la prensa, Talina también contó cómo se encuentran sus otros nietos, revelando que María atravesó por una situación de salud, aunque ya se encuentra muy bien. “A María le dio faringitis, ella se espantó mucho pero no me dijo, ella vive con su novio y no me dijo que se sentía (mal). Además se tuvo que ir a trabajar a Oaxaca y se fue sintiéndose fatal, pero ya está bien, gracias a Dios…”, explicó la comunicadora, que tampoco olvidó dar noticias de José Emilio. “Emilio, el más chico, (hijo) de Mariana, aquí me llega (de estatura). Todos estamos bien, el 7 de julio cumple 17, el año que entra ya cumple los 18, vamos a dar mucha guerra…”, dijo de lo más simpática.

Mientras tanto, Talina se mantiene motivada por la llegada de una fecha muy especial, pues el próximo 2 de agosto celebrará su cumpleaños número 77 cobijada por el amor de su familia, enteramente agradecida por todas las oportunidades que la vida le ha dado, entre ellas la de ser abuela, una faceta que ha descrito con las palabras más dulces: “Qué puedo hablar yo de mí, te diría que magnífica, amorosa, cariñosa…”, dijo visiblemente sonriente.

