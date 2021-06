Sofía Aragón y Francisco Bernot podrían posponer su boda: ‘No tenemos nueva fecha’

Poco tiempo después de que Sofía Aragón y Pablo Bernot se comprometieron, a finales del 2020, en Times Square, la exreina de belleza dio a conocer que tenían planeado el enlace matrimonial para noviembre de este año, incluso habían dado a conocer que ya tenían lugar; sería en Las Mañanitas, el hotel, del que es socio el empresario y donde ocurrió el flechazo. Durante los últimos meses, la tapatía compartió con la prensa algunos avances de los preparativos de la boda, como que ya había estado analizando vestidos de novia y otros detalles que formarían parte de su enlace. Aunque todo marchaba viento en popa, un nuevo compromiso laboral podría provocar un cambio de planes, tal como lo explicó Sofía en entrevista con el programa Venga la alegría.

La exMexicana Universal explicó por qué la boda podría no celebrarse este año, como lo tenían planeado: “Te voy a contar una primicia que no le he contado a nadie. Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar y sería a finales del año, entonces, lamentablemente, si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento y la tendría que posponer; entonces, para no tener este conflicto de intereses de tener las dos cosas en el año, hemos decidido posponer la boda, no tenemos nueva fecha, hasta nuevo aviso, para poder aprovechar esta gran oportunidad y de poder cumplir este sueño, ya les platicaré cuando se cierre”, explicó.

Sobre cómo reaccionó Francisco a la noticia, Sofía contó: “Siempre me ha apoyado muchísimo creo que es importante que las personas que te rodean crean en ti y en tus proyectos, sabemos que podemos casarnos de aquí a 100 años, de todas maneras, los proyectos, que de repente la vida te presenta sí caducan, pero el amor no siempre”. Sobre por qué decidió borrar las fotos con Francisco en su feed, dijo: “Yo creo que los más importante es que las personas sepan que una relación no solamente se trata de lo que se ve en el exterior, sino qué es lo que se vive todos los días en casa, en pareja”.

Aunque no quiso entrar a detalles, Sofía aprovechó para hablar de por qué decidió borrar las fotos con su prometido en Instagram: “Él es un hombre extraordinario que amo con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones, porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe, creo que eso es lo más importante, eso habla más que mil palabras”, aseguró. Por último, Aragón que los preparativos para el enlace ya estaban muy avanzados: “Nos adelantamos un poco porque sabía que venía La Voz y que sabía que iba a tener un año de locura, entonces, teníamos casi todo listo, pero no tengo miedo a posponerla, no tengo fecha en este momento lo más probable es que se posponga un largo tiempo, entonces, realmente estoy tranquila”, finalizó.

La lesión que llevó a Francisco al quirófano

Mientras Sofía ha optado por borrar las fotos con Francisco de su cuenta de Instagram, el empresario no ha hecho ninguna modificación en su feed, de hecho, la última foto al lado de su prometida la compartió el pasado 6 de junio, luego de que acudieron a emitir su voto. Fue justo a través de Instagram que Bernot dio a conocer, a mediados de mayo pasado, el accidente que sufrió cuando se lanzó de un yate al mar, salto que terminó en urgencias pues sufrió una lesión en el hombro. En aquel momento, el empresario contó con el apoyo de Sofía Aragón quien fue la encargada de dar detalles de este incidente a la prensa: “Se botó el brazo, se tronó el hombro, entonces, necesitó cirugía cinco días después. Si hace bien la rehabilitación son cinco meses, nos casamos en seis”, comentó la tapatía sobre este tema a Ventaneando, cuando su boda todavía estaba planeada para noviembre.