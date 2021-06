Paty Manterola sobre su papá: 'Siento que no se ha ido'

Hace casi dos años, un duro golpe sacudió la vida de Paty Manterola: el repentino fallecimiento de su padre. La cantante, se despidió cariñosamente de él, esperanzada en seguir contando con su presencia, aunque no de forma física. La intérprete se refugió en el cariño de su familia en ese proceso de luto, pues admitió que nunca había sufrido una pérdida tan grande. El tiempo ha pasado y Don Jorge Manuel Manterola sigue presente en los pensamientos y en el corazón de su hija, quien, a poco de haber celebrado el Día del Padre, se ha sincerado sobre la partida de su papá y ha asegurado que lo siente junto a ella en cada momento.

“Todavía las emociones vienen a flor de piel, cada que pienso en él”, confesó Paty cuando le mostraron una pequeña pancarta con la palabra 'Papá' en el segmento Enfrentados, del programa Sale el Sol. “Siento como que no se ha ido, y es cuando más entiendo que literal somos uno, que estamos unidos en espíritu y que, independientemente que el cuerpo se va, lo siento cada vez más cerca y me da respuestas que a veces no me daba en persona… Y sí, lo siento súper cerca a mi papi hermoso”, agregó. Su entrevistadora, Luz María Zetina, le compartió una emotiva frase a propósito del tema, con el que ella misma se identifica, pues también perdió a su papá: “Dicen por ahí… ‘No te moriste papá, te mudaste a mi corazón y viven en mi memoria’”, expresó, ante lo que Manterola respondió: “Total, totalmente”.

Estas sinceras palabras reafirman lo que la cantante escribió en sus redes sociales el fin de semana en su dedicatoria con motivo del Día del Padre, el que fue el segundo festejo sin la presencia física de su papá, quien falleció a inicios de octubre de 2019. “Feliz Día del Padre hasta el cielo, papito hermoso… Es muy curioso, pero a veces siento como si siguieras aquí… Será porque no estamos separados, porque somos uno en espíritu, en el ser… Y es por eso que te siento cerca. Te amo Papito hermoso”, escribió en su cuenta de Instagram.

Su adiós a Xavier Ortiz

Otra de las pérdidas que Paty ha tenido que enfrentar recientemente fue la de Xavier Ortiz, quien además de haber sido su compañero en Garibaldi fue también su pareja. En la charla para el programa de Imagen Televisión, se mencionó también el nombre del cantante y ella no pudo más que recordarlo con cariño. “Fue muy inesperada su partida, compartí tantos años de mi vida con él, 15 años de mi vida”, afirmó la intérprete. “Sin duda alguna fue mi primer amor, mi primer novio en serio, mi primer novio de adulto, digamos”, reveló. “Yo siento que todos tenemos un destino el destino de él fue inesperado, pero hasta donde esté, él sabe el cariño tan inmenso que nos unió”, agregó.

Paty fue de las primeras en reaccionar a la noticia de la muerte de Xavier, ocurrida el 7 de septiembre del año pasado, pues el mismo día en que dio a conocer expresó públicamente sus condolencias y le dedicó un sincero mensaje de despedida. “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo...”, escribió entonces la cantante en su Instagram al compartir algunas fotos de él. “Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto... Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia”, agregó entonces en su post. Años después de su separación de Xavier, Manterola volvió a contraer matrimonio, sin embargo, eso no fue impedimento para que siguiera estimando al cantante.

